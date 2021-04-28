Осинькин: «У «Локомотива» в тактике есть моменты, которые достаточно модны сейчас»

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28 Апреля 2021, 23:27,
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о тактической составляющей «Локомотива», с которым его команде предстоит сразиться в финале Кубка России.
«Есть у них в тактике моменты, которые достаточно модные сейчас. Но я думаю, что мы подготовимся, справимся. Наша основная задача – это чемпионат», - цитирует Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».
Финал Кубка России состоится в среду, двенадцатого мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что самарцы занимают первое место в ФНЛ, а «Локомотив» идёт на второй строчке в российской Премьер-лиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов, Игорь Осинькин