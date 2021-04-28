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Осинькин: «У «Локомотива» в тактике есть моменты, которые достаточно модны сейчас»

28 Апреля 2021, 23:27,

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о тактической составляющей «Локомотива», с которым его команде предстоит сразиться в финале Кубка России.

«Есть у них в тактике моменты, которые достаточно модные сейчас. Но я думаю, что мы подготовимся, справимся. Наша основная задача – это чемпионат», - цитирует Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

Финал Кубка России состоится в среду, двенадцатого мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что самарцы занимают первое место в ФНЛ, а «Локомотив» идёт на второй строчке в российской Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов, Игорь Осинькин
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