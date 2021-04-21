Незасчитанный гол, автогол и разгром: «Локомотив» вышел в финал Кубка, огорчив ЦСКА четвёртый раз подряд

Соперник «Крыльев Советов» по финалу Кубка России определялся в московском дерби традиционно кубковых команд «Локомотива» и ЦСКА.

Девять побед «Локомотива» подряд заставляли именно его считать фаворитом топового кубкового полуфинала. Команда Марко Николича весной реально всех удивляет, а вот «армейцам» под руководством главного тренера-новичка Ивицы Олича ещё предстоит как следует найти себя. Первые три матча с хорватским специалистом у руля оказались для ЦСКА победными, однако в первой же встрече с претендентом на еврокубки – «Сочи» – произошло поражение.

Дебют игры задал матчу тон невысокого темпа. Как принято говорить, соперники присматривались друг к другу без излишне активных действий. На рожон никто особо не лез, быстрым обменом атаками зрители не наслаждались. Но нельзя сказать, что всё было очень скучно, потому что команды всё-таки обменялись забитыми мячами за первую треть часа.

Рондон забил вообще на шестой минуте, послав мяч в контрвыпаде в левый угол между ног Пабло с приличной дистанции с правого полуфланга после передачи Дзагоева. Но недолго пришлось радоваться Саломону. Готовясь пробить, он ненамеренно сыграл рукой, однако судей согласно букве правил волновал только факт. Видеоассистенты вынесли верный вердикт – гол Рондона не был засчитан.

«Локомотив» же отличился спустя десять минут без вопросов. «Армейские» защитники откровенно провалились в центральной зоне и не сделали искусственный офсайд. Сместившийся с правой стороны к центру Рыбчинский выполнил заброс на Камано, а тот, оказавшись с глазу на глаз с Акинфеевым, внешней стороной стопы закинул мяч в правый угол (1:0). Впоследствии до перерыва «армейцы» атаковали больше, но безуспешно. На исходе 38-й минуты Обляков здорово крутнул мяч из-за пределов штрафной с правого полуфланга в дальний угол – Гилерме смахнул на угловой.

Второй тайм тоже начался с давления от «красно-синих», зарабатывавших угловой за угловым. Однако стандарт с угла поля вскоре принёс дивиденды их сопернику. После подачи Рыбуса слева Баринов пробил головой с отскоком от газона в левый угол – Акинфеев отразил на корнер. С него последовал заброс на ближнюю (левую) часть вратарской, где мяч срикошетил от кого-то из ведших единоборство Смолова и Облякова (кажется, от Облякова) и по замысловатой траектории отправился за ленточку.

«Армейцы» уступали 0:2, у них не получалась игра в нападении. Олич заменил Дзагоева, который не мог спокойно находиться на скамейке из-за взвинченности. А «красно-синие» на поле продолжили бесплодные позиционные атаки до конца матча. Уже почти в концовке ворота хозяев спас Гилерме, парировав неплохой удар Влашича. Никто не знает, как сложилась бы игра, если бы гол Рондона был засчитан, но в целом «Локомотив» оказался конкретнее и заслуженно проследовал в финал навстречу «Крыльям Советов». В начале компенсированное время счёт стал и вовсе 3:0 - Крыховяк послал мяч в ворота рикошетом от левой штанги после паса пяткой Антона Миранчука. Кстати, «железнодорожники» одержала в 2021 году десятую победу из десяти возможных к данному моменту. И ещё интересный факт: при Николиче они менее чем за год обыграли ЦСКА четвёртый раз подряд.

Кирилл Иванцов