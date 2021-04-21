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Незасчитанный гол, автогол и разгром: «Локомотив» вышел в финал Кубка, огорчив ЦСКА четвёртый раз подряд

21 Апреля 2021, 20:58,

Соперник «Крыльев Советов» по финалу Кубка России определялся в московском дерби традиционно кубковых команд «Локомотива» и ЦСКА.

Протокол игры  
Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва
(1:0) _Kamano F. 16'    
(2:0) _Oblyakov I. 45'    
(3:0) _Krychowiak G. 45'    
Гилерме Маринато Кастро Пабло   45' Чорлука Ведран Рыбус Мацей Рыбчинский Дмитрий Баринов Дмитрий   45' Крыховяк Гжегож Жемалетдинов Рифат   45' (Магкеев Станислав (   45') Мухин Максим   45' (Лисакович Виталий (   45') Смолов Фёдор   45' (Куликов Даниил (   45') Камано Франсуа
Запасные: Миранчук Антон Коченков Антон Титков Николай Мурило Серкейра Лысцов Виталий Сильянов Александр Савин Андрей Живоглядов Дмитрий Эдер Лопеш
Акинфеев Игорь Васин Виктор Щенников Георгий Дивеев Игорь Ахметов Ильзат Влашич Никола Дзагоев Алан Марадишвили Константин Обляков Иван Эджуке Чидера Рондон Саломон
Запасные: Шкурин Илья Сигурдссон Арнор Тикнизян Наир Чалов Фёдор Помазун Илья
21 апреля. Стадион "RZD Arena (Moscow)".

Девять побед «Локомотива» подряд заставляли именно его считать фаворитом топового кубкового полуфинала. Команда Марко Николича весной реально всех удивляет, а вот «армейцам» под руководством главного тренера-новичка Ивицы Олича ещё предстоит как следует найти себя. Первые три матча с хорватским специалистом у руля оказались для ЦСКА победными, однако в первой же встрече с претендентом на еврокубки – «Сочи» – произошло поражение.

Дебют игры задал матчу тон невысокого темпа. Как принято говорить, соперники присматривались друг к другу без излишне активных действий. На рожон никто особо не лез, быстрым обменом атаками зрители не наслаждались. Но нельзя сказать, что всё было очень скучно, потому что команды всё-таки обменялись забитыми мячами за первую треть часа.

Рондон забил вообще на шестой минуте, послав мяч в контрвыпаде в левый угол между ног Пабло с приличной дистанции с правого полуфланга после передачи Дзагоева. Но недолго пришлось радоваться Саломону. Готовясь пробить, он ненамеренно сыграл рукой, однако судей согласно букве правил волновал только факт. Видеоассистенты вынесли верный вердикт – гол Рондона не был засчитан.

«Локомотив» же отличился спустя десять минут без вопросов. «Армейские» защитники откровенно провалились в центральной зоне и не сделали искусственный офсайд. Сместившийся с правой стороны к центру Рыбчинский выполнил заброс на Камано, а тот, оказавшись с глазу на глаз с Акинфеевым, внешней стороной стопы закинул мяч в правый угол (1:0). Впоследствии до перерыва «армейцы» атаковали больше, но безуспешно. На исходе 38-й минуты Обляков здорово крутнул мяч из-за пределов штрафной с правого полуфланга в дальний угол – Гилерме смахнул на угловой.

Второй тайм тоже начался с давления от «красно-синих», зарабатывавших угловой за угловым. Однако стандарт с угла поля вскоре принёс дивиденды их сопернику. После подачи Рыбуса слева Баринов пробил головой с отскоком от газона в левый угол – Акинфеев отразил на корнер. С него последовал заброс на ближнюю (левую) часть вратарской, где мяч срикошетил от кого-то из ведших единоборство Смолова и Облякова (кажется, от Облякова) и по замысловатой траектории отправился за ленточку.

«Армейцы» уступали 0:2, у них не получалась игра в нападении. Олич заменил Дзагоева, который не мог спокойно находиться на скамейке из-за взвинченности. А «красно-синие» на поле продолжили бесплодные позиционные атаки до конца матча. Уже почти в концовке ворота хозяев спас Гилерме, парировав неплохой удар Влашича. Никто не знает, как сложилась бы игра, если бы гол Рондона был засчитан, но в целом «Локомотив» оказался конкретнее и заслуженно проследовал в финал навстречу «Крыльям Советов». В начале компенсированное время счёт стал и вовсе 3:0 - Крыховяк послал мяч в ворота рикошетом от левой штанги после паса пяткой Антона Миранчука. Кстати, «железнодорожники» одержала в 2021 году десятую победу из десяти возможных к данному моменту. И ещё интересный факт: при Николиче они менее чем за год обыграли ЦСКА четвёртый раз подряд.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Кубок России
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