Абрахам вывел «Рому» вперёд в матче с «Лестером»

В эти минуты проходит ответный полуфинальный матч Лиги конференций, в котором «Рома» на своём поле принимает «Лестер».

Хозяева вышли вперёд уже на 11-й минуте встречи. После подачи Лоренцо Пеллегрини с углового форвард Тэмми Абрахам пробил головой по центру ворот. Вратарь «Лестера» ничем не смог помочь своей команде.

Напомним, первый матч, который проходил в Англии, завершился вничью 1:1. В параллельном полуфинальном матче «Марсель» принимает «Фейеноорд», в этой встрече счёт не открыт.

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