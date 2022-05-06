«Рома» вышла в финал еврокубка впервые за 31 год

Итальянская «Рома» впервые с начала 1990-х сыграет в финале европейского турнира.

В полуфинальном противостоянии Лиги конференций римляне под руководством Жозе Моуринью одолели английский «Лестер» с общим счётом 2:1, добыв минимальную победу на своём поле благодаря голу Тэмми Абрахама.

Последний финал еврокубкового соревнования с участием «Ромы» датирован сезоном 1990/91. Тогда команда из столицы Италии уступила соотечественникам из миланского «Интера» в финале кубка УЕФА (1:2 по сумме двух встреч). Решающая встреча состоялась 22 мая 1991 года в Риме.

В финале нынешнего розыгрыша Лиги конференций «Рома» встретится с нидерландским «Фейеноордом».