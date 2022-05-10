Почему Лига конференций стала отличной идеей, хотя ей предрекали провал

Первый розыгрыш Лиги конференций подошёл к финалу. Третий еврокубковый турнир оказался намного успешнее, чем всем казалось изначально. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как так получилось.

Как только стало известно о появлении нового еврокубка, к нему все отнеслись скептически. Мол, Лига Европы-то не так интересна, а кому будет интересна Лига конференций, где участники ещё слабее? Однако скептики ошиблись. В Риме ещё помнят, как здесь выбивали «Барселону» и выходили в полуфинал Лиги чемпионов. Тем не менее в четверг «Стадио Олимпико» всё же был переполнен на матче с «Лестером».

Групповой турнир, наверное, в целом подтверждал скептический настрой. Самым показательным был «Тоттенхэм», который из-за ковида не приехал на матч с «Ренном», хотя для выхода в плей-офф лондонцам надо было побеждать. Англичанам засчитали техническое поражение со счётом 0:3, но они особо этому и не противились. Хотя вроде «Тоттенхэм» не должен разбрасываться возможностями завоевать трофей, учитывая, что за последние три десятилетия клубный музей пополнен всего двумя кубками. Можно ещё вспомнить высокомерную фразу Брендана Роджерса, который после вылета из Лиги Европы говорил, что ничего не знает о Лиге конференций.

И всё же плей-офф турнира получился занимательным. Мы увидели зажигательные «Буде Глимт» и «Славию», которые играли очень ярко. Отдельное спасибо турниру за матч между ПСВ и «Копенгагеном», который завершился со счётом 4:4. Афиша полуфинала между «Ромой» и «Лестером» и тот нерв, который был в поединках, вообще-то заставили забыть, что это лишь третий по значимости еврокубковый турнир. В целом такой матч можно легко себе представить на уровне Лиги чемпионов.

На самом деле плей-офф Лиги конференций получился отличным и крайне любопытным. Конечно, нельзя сравнить с Лигой чемпионов по уровню футбола, но напряжение было неменьшим. И интрига била через край. Выход в финал «Фейеноорда» в принципе можно назвать сенсацией – шансы «Марселя» казались изначально выше.

Очевидно, что в Лиге конференций смысл себе нашли почти все участники. «Лестер» и «Рома», неудачно проводящие внутренние турниры, видели в еврокубке возможность спасти сезон. «Марсель» и тот же «Фейеноорд» явно хотели завоевать еврокубок, всё же трофеи лишними не бывают. Для «Буде Глимт» или «Славии» Лига конференций стала площадкой, где они смогли себя ярко показать. Наверняка летом это приведёт к нескольким продажам, что улучшит бюджет этих небольших клубов.

Лига конференций уж точно лучше чрезмерно раздутой Лиги Европы, где в последние годы было слишком много участников. Теперь структура турниров стала чёткой и понятной – по 32 команды на групповой стадии.

Помимо прочего, Лига конференций нагляднее всего показала, что футбол вообще-то существует и за пределами 7-10 стран, которые мы привыкли видеть на ведущих ролях в Лиге чемпионов. Причём в Чехии, Норвегии, Израиле, Греции есть на что посмотреть. К этому можно добавить страсть трибун в этих странах.

В общем, Лига конференций пока выглядит проектом успешным. Конечно, во многом это можно объяснить эффектом новизны, тем не менее верится, что турнир займёт важное место в экосистеме еврокубков.

Роман Андреев