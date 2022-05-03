Раньери в противостоянии с «Лестером» отдал предпочтение «Роме»

Итальянский специалист Клаудио Раньери поделился с журналистами мыслями по поводу ответного полуфинального матча Лиги конференций между «Ромой» и «Лестером».

«У «Ромы» 55% шансов на победу, потому что они играют на «Олимпико». Приятно видеть, что стадион полон болельщиков, и я хочу похвалить клуб за политику относительно цен на билеты», - сказал Раньери.

Он также выделил нескольких футболистов, которые должны стать ключевыми в составе итальянского клуба: в защите лидером должен стать Крис Смоллинг, в середине поля – Лоренцо Пеллегрини, в нападении – Тэмми Абрахам и Николо Дзаньоло.

Матч состоится в четверг, 5 мая. Первая игра закончилась со счетом 1:1.