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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роджерс объяснил проблемы «Лестера» при стандартах

06 Мая 2022 • 10:13 Комментировать
Рома
1:0
Лестер
окончен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс объяснил, почему «Лестер» испытывал проблемы при обороне собственных ворот при розыгрыше стандартов в матче с «Ромой».

«Мы сделали все, чтобы попытаться изменить динамику при стандартных положениях, мы перешли к индивидуальной опеке, затем к зонной защите, но ничто не принесло результата», - сказал Роджерс.

«Лестер» проиграл в ответном полуфинальном матче Лиги конференций «Роме» после того, как нападающий итальянского клуба Тэмми Абрахам забил гол после подачи углового.

«Стандарты связаны с организацией, поэтому много работы уходит в этом направлении, но здесь также важны решительность и физические возможности игроков. Нам не хватило именно габаритов, роста», - отметил наставник «Лестера».

Гол Абрахама стал единственным в матче. Благодаря ему, «Рома» смогла выйти в финал турнира, где встретится с голландским «Фейеноордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брендан Роджерс
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