Моуринью: «Я отказываюсь хвалить Абрахама!»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре нападающего Тэмми Абрахама, гол которого вывел римскую команду в финал Лиги конференций.

Англичанин забил «Лестеру» на 11-й минуте ответного полуфинала. Мяч остался единственным в сегодняшней встрече. Первый матч завершился ничейным исходом (1:1).

«Тэмми знает, почему я отказываюсь нахваливать его. Он может играть ещё лучше, и он это понимает! Он отличный игрок с потенциалом вырасти в ещё более классного футболиста. Я отказываюсь его хвалить! Ему нужно усердно работать в каждой игре, а не только в матчах против «Лацио» или в битвах за финал еврокубка», – заявил Моуринью после победы.

24-летний Тэмми Абрахам забил 25 голов в 49 поединках за «Рому». В Лиге конференций форвард стал автором 9 забитых мячей в 12 встречах.