Моуриньо – первый тренер, выводивший в финал еврокубков четыре разных клуба

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал европейским рекордсменом.

Римляне переиграли «Лестер» в полуфинале Лиги конференций (2:1 по сумме двух матчей). Таким образом, «Рома» стала уже четвёртым клубом, который Жозе Моуринью выводил в финал еврокубка. Данное достижение не покорялось ранее ни одному тренеру.

Португалец становился финалистом кубка УЕФА и Лиги чемпионов с «Порту», выводил в финал Лиги чемпионов миланский «Интер» и выступал в решающем поединке Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что во всех случаях команды Моуринью становились победителями финальной встречи.

За трофей Лиги конференций «Роме» предстоит сразиться с нидерландским «Фейеноордом».