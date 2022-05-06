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Лига конференций

Моуриньо – первый тренер, выводивший в финал еврокубков четыре разных клуба

06 Мая 2022 • 00:19 Комментировать
Рома
1:0
Лестер
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал европейским рекордсменом.

Римляне переиграли «Лестер» в полуфинале Лиги конференций (2:1 по сумме двух матчей). Таким образом, «Рома» стала уже четвёртым клубом, который Жозе Моуринью выводил в финал еврокубка. Данное достижение не покорялось ранее ни одному тренеру.

Португалец становился финалистом кубка УЕФА и Лиги чемпионов с «Порту», выводил в финал Лиги чемпионов миланский «Интер» и выступал в решающем поединке Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что во всех случаях команды Моуринью становились победителями финальной встречи.

За трофей Лиги конференций «Роме» предстоит сразиться с нидерландским «Фейеноордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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окончен Марсель 0:0 Фейеноорд
окончен Рома 1:0 Лестер 2.15 3.35 3.60
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