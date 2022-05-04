Моуринью: «Я счастлив в «Роме», но хочу добиться большего»

Жозе Моуринью поделился мыслями о своей работе в «Роме», а также рассказал о важности предстоящего полуфинала Лиги конференций против «Лестера».

«Мне и правда здесь нравится. Я чувствую себя счастливым каждый день, приезжая на тренировочную базу. Но я хочу большего, хочу замахнуться на что-то более серьёзное в следующем сезоне.

Думаю, наша усердная работа заслуживает награды в виде успешной концовки текущего сезона – чего-то такого, что можно было бы отпраздновать. Очевидно, что трофей – лучший вариант. Завтра мы можем сделать важный шаг, но нам придётся столкнуться с очень и очень хорошей командой. Но мы тоже не промах», – заявил Моуринью.

Первый полуфинальный матч Лиги конференций между английским «Лестером» и «Ромой» завершился со счётом 1:1. Ответная встреча состоится в Риме 5 мая.