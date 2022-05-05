Моуринью: Буду не против, если ответный матч с «Лестером» сложится, как и первый

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего ответного полуфинального поединка в Лиге Европы с английским «Лестером».

Моуринью заявил, что он был бы не против, если бы ответная встреча с «лисами» сложилась бы таком же стиле, как и первый матч. Португальский специалист отметил, что в первом поединке голкипер римского клуба Руй Патрисиу совершил лишь один сэйв, но обыграть «Лестер» и выйти в финал Лиги конференций будет всё равно очень трудно.

Напомним, что первая встреча между «Ромой» и «Лестером» завершилась вничью со счётом 1:1. Ответный матч состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.