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Лига конференций

Моуринью идёт за новым трофеем! «Рома» подвинула «Лестер» и вышла в финал Лиги конференций

05 Мая 2022 • 23:57 Комментировать
Рома
1:0
Лестер
окончен

В полуфинале Лиги конференций сошлись «Рома» Моуринью и «Лестер» Роджерса.

Протокол игры  
Рома 1:0Лестер
(1:0) Абрахам Тэмми11'   
Патрисиу РуйИбаньес РожерСмоллинг КрисМанчини Джанлука   41'Залевски Никола  84' (Винья Матиас (  84') Пеллегрини ЛоренцоОливейра СержиуКристанте БрианКарсдорп Рик   87'Абрахам Тэмми  88' (Шомуродов Элдор (  88') Дзаньоло Николо  78' (Верету Жордан (  78')
Запасные: Диавара АмадуЭль-Шаарави СтефанБове ЭдоардоСпинаццола ЛеонардоАфена-Гьян ФеликсКумбулла МарашФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс ЭйнслиПерес Карлес
Шмейхель КасперРикарду Перейра II  69' (Кастань Тимоти (  69') Фофана Уэсли   68'Эванс ДжонниДжастин ДжеймсМэддисон ДжеймсТилеманс ЮриДьюсбери-Холл Кирнан  77' (Перес Айосе (  77') Лукман Адемола  46' (Амарти Даниэль (  46') Барнс Харви  46' (Ихеаначо Келечи (  46') Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон МаркДака ПэтсонСумаре БубакариЧодури ХамзаСёюнджю ЧагларТомас ЛюкВестергор ЯнникУорд Дэнни II
05 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

«Рома» и «Лестер» определяли, кто же станет фаворитом первого в истории финала Лиги конференций. Любой из этих клубов смотрелся чуть предпочтительнее параллельной пары «Фейеноорд» - «Марсель». Именитый тренер (Моуринью – Роджерс), добротный состав, желание стать первым в истории победителем Лиги конференций. На стадии полуфинала уже никто не относится к новому еврокубку спустя рукава.

Нешуточный градус борьбы был продемонстрирован ещё в первом матче, когда «Лестер» и «Рома» разошлись боевым миром – 1:1. Вот и в старте на ответный матч все сильнейшие, за исключение травмированных Мхитаряна и Ндиди. У Моуринью на острие разыгравшийся Абрахам при невероятной поддержке Дзаньоло, Оливейры и Пеллегрини. У Роджерса нестареющий Джейми Варди, помогают которому моторные Барнс и Лукман, а также блестящий исполнитель стандартов и кроссов Джеймс Мэддисон.

Но первые козырнули своими стандартами римляне. «Рома» взяла мяч под свой контроль, стала потихоньку накатывать на владения «Лестера» и к 10-й минуте разжилась аж тремя угловыми ударами, третий из которых как раз стал голевым. Лоренцо Пеллегрини шикарно закрутил на линию вратарской площади, там Тэмми Абрахам на голову перепрыгнул своего оппонента и смачно пробил под перекладину – 1:0. Английский гол английского нападающего английской команде.

«Рома» по инерции провела ещё пару атак. Самый опасный момент создал Залевски, забросивший мяч к левому углу штрафной площади. Там Пеллегрини опередил соперника и пробил в касание, но Шмейхель парировал мяч в ближнем углу. На этом и «Рома» успокоилась, решив опять удерживать минимальное превосходство. А у «Лестера» впереди вообще ничего не клеилось. Ни одной толковой атаки за первый час игры, не было и ударов в створ ворот.

Роджерс пытался что-то изменить: сначала выпустил Ихеаначо и Амарти, затем Кастаня и Айосе Переса. «Лестер» постепенно завладел инициативой, хотя скорее, это «Рома» позволила, но первый удар в створ ворот нанёс только на 80-й минуте. Мэддисон метров с 23-х пробил в руки голкиперу. Естественно, с таким инертным соперником команда Жозе Моуринью спокойно довела дело до итоговой победы.

«Рома» минимально переиграла «Лестер» на своём поле и этого хватило для финала Лиги конференций. Жозе Моуринью идёт за новым трофеем!

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер
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окончен Марсель 0:0 Фейеноорд
окончен Рома 1:0 Лестер 2.15 3.35 3.60
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