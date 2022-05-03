Участие Мэддисона и Дьюсбери-Холла в матче с «Ромой» под вопросом

«Лестер» может выйти на ответный полуфинальный матч Лиги конференций против «Ромы» без двух игроков основного состава. Джеймс Мэддисон и Кирнан Дьюсбери-Холл получили повреждения после очередной игры АПЛ.

Первый матч полуфинального противостояния между «Лестером» и «Ромой» закончился со счетом 1:1. Ответная игра состоится в четверг, 5 мая, в Риме.

Оба футболиста являются в этом сезоне игроками основы. Мэддисон в 31 матче АПЛ забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Дьюсбери-Холл сыграл 23 игры, отметился 1 голом и 2 голевыми пасами.