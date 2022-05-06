Защитник «Лестера»: Против команд Моуринью очень тяжело отыгрываться

Защитник «Лестера» Джонни Эванс высказался по поводу вылета английской команды из Лиги конференции от «Ромы» Жозе Моуринью.

Эванс сказал, что в матчах против команд Моуринью всегда очень тяжело отыгрываться. Защитник отметил, что стандартные положения римского клуба доставили «Лестеру» очень большие проблемы, а после пропущенного мяча «лисы» так и не сумели нормально вернуться в игру и восстановить статус-кво.

Напомним, что по сумме двух матчей подопечные Брендана Роджерса уступили «Роме» и закончили своё выступление в рамках Лиги конференций.