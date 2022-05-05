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Лига конференций

Генич: В матче между «Лестером» и «Ромой» вполне возможно дополнительное время

05 Мая 2022 • 11:05 Комментировать
Рома
...
Лестер
2.15 3.35 3.60
Через 9 ч. 43 мин.

Известный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка в Лиге конференций между «Лестером» и «Ромой».

Генич сказал «РБ-Спорту», что в ответном матче, скорее всего, в основное время всё снова завершится ничьей, так что победителя придётся выявлять в дополнительное время. Комментатор отметил, что у «Рома» очень хороший состав, но у «Лестера» наконец-то после травмы вернулся Джейми Варды, так что шансы на выход в финал у команд примерно одинаковый.

Напомним, что в первом матче между «Ромой» и «Лестером» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Ответный поединок состоится сегодня 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер Константин Генич Лига конференций
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РОМА ЛЕСТЕР
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05.05  22:00 Марсель ... Фейеноорд 2.21 3.75 3.10
05.05  22:00 Рома ... Лестер 2.13 3.45 3.55
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