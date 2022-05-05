Генич: В матче между «Лестером» и «Ромой» вполне возможно дополнительное время

Известный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился своими ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка в Лиге конференций между «Лестером» и «Ромой».

Генич сказал «РБ-Спорту», что в ответном матче, скорее всего, в основное время всё снова завершится ничьей, так что победителя придётся выявлять в дополнительное время. Комментатор отметил, что у «Рома» очень хороший состав, но у «Лестера» наконец-то после травмы вернулся Джейми Варды, так что шансы на выход в финал у команд примерно одинаковый.

Напомним, что в первом матче между «Ромой» и «Лестером» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Ответный поединок состоится сегодня 22.00 по московскому времени.