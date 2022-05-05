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Лига конференций

Моуринью: «Я купил Роджерсу подарок, но оставлю его себе»

05 Мая 2022 • 00:53 Комментировать
Рома
...
Лестер
2.15 3.35 3.60
Через 20 ч. 42 мин.

Главный тренер «Ромы» рассказал, что подарит Брендану Роджерсу перед матчем против его «Лестера» в полуфинале Лиги конференций.

«Приехав в Англию, вы получили бутылку хорошего вина от Брендана Роджерса, и он сказал, что согласится на чашку чая в ответ. Вы уже приготовили свой подарок?» – спросили журналисты у португальского специалиста на предматчевой пресс-конференции, на что Моуринью ответил следующее: «Да. Но, честно говоря, я купил для него другой подарок – действительно хороший подарок. Однако, если он предпочитает чай, то я оставлю это себе, а его угощу чаем».

Жозе Моуринью и Брендан Роджерс – давние знакомые со времён совместной работы в лондонском «Челси».

«Рома» и «Лестер» разыграют путёвку в финал Лиги конференций в Риме. Первая встреча завершилась ничьей 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер Жозе Моуринью Брендан Роджерс
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РОМА ЛЕСТЕР
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05.05  22:00 Марсель ... Фейеноорд 2.21 3.75 3.10
05.05  22:00 Рома ... Лестер 2.13 3.45 3.55
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