Моуринью: «Я купил Роджерсу подарок, но оставлю его себе»

Главный тренер «Ромы» рассказал, что подарит Брендану Роджерсу перед матчем против его «Лестера» в полуфинале Лиги конференций.

«Приехав в Англию, вы получили бутылку хорошего вина от Брендана Роджерса, и он сказал, что согласится на чашку чая в ответ. Вы уже приготовили свой подарок?» – спросили журналисты у португальского специалиста на предматчевой пресс-конференции, на что Моуринью ответил следующее: «Да. Но, честно говоря, я купил для него другой подарок – действительно хороший подарок. Однако, если он предпочитает чай, то я оставлю это себе, а его угощу чаем».

Жозе Моуринью и Брендан Роджерс – давние знакомые со времён совместной работы в лондонском «Челси».

«Рома» и «Лестер» разыграют путёвку в финал Лиги конференций в Риме. Первая встреча завершилась ничьей 1:1.