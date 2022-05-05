Моуринью: «Хотел бы сыграть в финале, если не уволят раньше»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пошутил перед ответным полуфинальным матчем Лиги конференций с «Лестером» на тему выхода в финал.

«Хотел бы сыграть в финале, если не уволят раньше», - сказал наставник «Ромы».

В 2021 году Моуринью вывел в финал Кубка английской лиги «Тоттенхэм», но за шесть дней до решающего матча был освобожден от работы руководством клуба.

В четверг, 5 мая, в рамках ответного полуфинального матча Лиги конференций «Рома» примет на своем стадионе «Лестер». Первая встреча закончилась со счетом 1:1. Начало игры в 22:00 по московскому времени.