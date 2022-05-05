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Моуринью: «Хотел бы сыграть в финале, если не уволят раньше»

05 Мая 2022 • 14:34 Комментировать
Рома
...
Лестер
2.15 3.35 3.60
Через 5 ч. 46 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пошутил перед ответным полуфинальным матчем Лиги конференций с «Лестером» на тему выхода в финал.

«Хотел бы сыграть в финале, если не уволят раньше», - сказал наставник «Ромы».

В 2021 году Моуринью вывел в финал Кубка английской лиги «Тоттенхэм», но за шесть дней до решающего матча был освобожден от работы руководством клуба.

В четверг, 5 мая, в рамках ответного полуфинального матча Лиги конференций «Рома» примет на своем стадионе «Лестер». Первая встреча закончилась со счетом 1:1. Начало игры в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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РОМА ЛЕСТЕР
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