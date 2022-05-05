Абрахам приблизился к английскому рекорду по голам за одну еврокубковую кампанию

Тэмми Абрахам стал на шаг ближе к рекорду среди англичан по забитым голам в еврокубковых соревнованиях за один сезон.

Английский нападающий итальянской «Ромы» открыл счёт на 11-й минуте ответного полуфинального матча Лиги конференций против «Лестера». Этот забитый мяч стал для Абрахама девятым в текущем розыгрыше еврокубков, что является третьим показателем среди всех англичан в европейских турнирах (без учёта квалификационных стадий) в течение одного сезона.

Больше Абрахама за одну еврокампанию забивали только Алан Ширер (11 голов в кубке УЕФА сезона 2004/05) и Стен Боулз (11 голов в кубке УЕФА сезона 1976/77).