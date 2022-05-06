Сёмин: Было бы справедливо, если бы Моуринью не вышел в финал Лиги конференций

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин жёстко высказался по поводу выхода «Ромы» Жозе Моуринью в финал Лиги конференций.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что в этом розыгрыше Лиги конференций ему очень не нравилось то, как футболисты римской команды и сам Моуринью вели себя на поле. Опытный специалист отметил, что «Роме» просто очень повезло, так что было бы справедливо, если бы Моуринью и его команда не вышли в финал Лиги конференций.

Напомним, что римский клуб в полуфинале Лиги конференций обыграл «Лестер». В финале футболисты «Ромы» встретятся с голландским «Фейеноордом».