Роджерс прокомментировал вылет «Лестера» в полуфинале Лиги конференций

Рулевой английского «Лестера» Брендан Роджерс поделился мнением о полуфинале Лиги конференций против «Ромы» (1:2 по сумме двух встреч).

«Конечно, проигрывать в ответном полуфинале всегда разочаровывающе.

Во втором тайме мы значительно прибавили и смогли навязать свою игру после внесённых изменений. Команда билась до самого конца, но мы не смогли создать по-настоящему серьёзный голевой момент. Обе команды сегодня создали не так много.

Угловые весь сезон были нашей проблемой. Мы испробовали разные структуры защиты, но нашей команде не хватает физических данных в некоторых ситуациях.

В последние несколько лет мы проделали отличный путь в Европе. У нас много молодых игроков, для которых это важный опыт. Это придаст им мотивации в следующем сезоне», – отметил Роджерс.