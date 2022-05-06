Абрахам: «Нам удалось построить хорошую команду»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился эмоциями от победы над «Лестером» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

Напомним, на счету английского футболиста единственный и победный гол в этой встрече, который выел римлян в финал турнира.

«Нам удалось построить хорошую команду, которая постепенно прогрессировала и теперь обыграла команду АПЛ», — приводит слова Абрахама пресс-служба УЕФА.

В финале Лиги конференций «Рома» 25 мая встретится с голландским «Фейеноордом».

Также нападающий отметил, что ощутил величие Рима и своего нового клуба с первого дня, как только переехал в Италию из «Челси» летом прошлого года.

В текущем сезоне 24-летний Абрахам провёл за «Рому» 49 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал пять результативных передач.