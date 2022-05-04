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Лига конференций

Шмейхель: «Лестер» стремится выиграть Лигу конференций

04 Мая 2022 • 12:59 Комментировать
Рома
...
Лестер
2.15 3.30 3.50
05.05 22:00

Датский голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего ответного поединка с «Ромой» в рамках полуфинала Лиги конференций.

Шмейхель заявил, что он играет в футбол не ради того, чтобы занимать пятое или шестое место, а для того, чтобы завоёвывать трофеи, так что «Лестер» намерен в этом сезоне выиграть Лигу конференций. Вратарь отметил, что у «Ромы» очень хорошая и организованная команда, но «Лестер» настроен только на победу.

Напомним, что в первом полуфинальном матче между «Лестером» и «Ромой» была зафиксирована боевая ничья со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер Каспер Шмейхель Лига конференций
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РОМА ЛЕСТЕР
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