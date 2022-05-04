Шмейхель: «Лестер» стремится выиграть Лигу конференций

Датский голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего ответного поединка с «Ромой» в рамках полуфинала Лиги конференций.

Шмейхель заявил, что он играет в футбол не ради того, чтобы занимать пятое или шестое место, а для того, чтобы завоёвывать трофеи, так что «Лестер» намерен в этом сезоне выиграть Лигу конференций. Вратарь отметил, что у «Ромы» очень хорошая и организованная команда, но «Лестер» настроен только на победу.

Напомним, что в первом полуфинальном матче между «Лестером» и «Ромой» была зафиксирована боевая ничья со счётом 1:1.