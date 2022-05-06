Моуринью в походе за третьим еврокубком: «Рома» обыграла «Лестер» и вышла в финал Лиги конференций

«Рома» дома в типичном итальянском стиле переиграла «Лестер». Римляне быстро открыли счёт и спокойно довели матч до минимальной победы.

Некоторые специалисты, смотря на названия команд, называли полуфинальное противостояние Лиги конференций между «Ромой» и «Лестером» «скрытым финалом». Первый матч в Англии показал, что силы примерно равны, та встреча завершилась миром со счётом 1:1. Таким образом, всё решалось в Риме.

Уже в дебюте англичане могли рассчитывать на пенальти. После подачи углового Смоллинг руками держал Мэддисона и завалил его, но арбитр нарушения правил не увидел. В ответ «Рома» могла забить сама. Римляне заработали право на штрафной на левом фланге, откуда Пеллегрини решился на прямой удар, но Шмейхель отразил удар.

Тут же Залевски прошёл справа, сделал пас назад на всё того же Пеллегрини, но его удар заблокировали. Первый угловой ни к чему не привёл, а вот после второго Абрахам выиграл борьбу в воздухе и замкнул навес Пеллегрини.

«Рома» продолжала играть активнее. Вскоре Залевски забросил мяч на левый край штрафной, откуда Пеллегрини пробил в ближний угол, но Шмейхель оказался на месте. У «Лестера» же в атаке ничего не клеилось. «Лисы» пытались при любом стандарте выпросить пенальти, но судья им не верил.

«Рома» спокойно довела первый тайм до положительного результата. В перерыве «Лестер» сделал двойную замену, но уже в начале второй половины едва не пропустил вновь. После углового Манчини пытался продавить Эванса, и мяч полетел в створ, но Шмейхель оказался к этому готов. После этого римляне продолжали спокойно контролировать ход матча.

За десять минут до конца основного времени матча Мэддисон получил мяч в хорошей позиции за пределами поля, но пробил точно в руки Патрисиу. Ответ «Ромы» был намного острее. Залевски получил мяч в чужой штрафной и бил с близкого расстояния, но защитники гостей смогли заблокировать эту попытку.

В концовке «Рома» уже большими силами отошла назад, просто защищая победный счёт. У «Лестера» не получалось ровным счётом ничего. Гости даже не получали толком шансы для дальних выстрелов. Всё же Мэддисон получил мяч на радиусе штрафной и пробил, но чуть в створ не попал.

В итоге счёт так и не изменился. Решающая игра Лиги конференций состоится в Тиране 25-го мая. Соперником «Ромы» станет «Фейеноорд». Жозе Моуринью вслед за Лигой Европы и Лигой чемпионов может теперь выиграть и Лигу конференций.

Роман Андреев