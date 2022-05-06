Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига конференций

Моуринью в походе за третьим еврокубком: «Рома» обыграла «Лестер» и вышла в финал Лиги конференций

06 Мая 2022 • 00:00 Комментировать (1)
Рома
1:0
Лестер
окончен

«Рома» дома в типичном итальянском стиле переиграла «Лестер». Римляне быстро открыли счёт и спокойно довели матч до минимальной победы.

Протокол игры  
Рома 1:0Лестер
(1:0) Абрахам Тэмми11'   
Патрисиу РуйИбаньес РожерСмоллинг КрисМанчини Джанлука   41'Залевски Никола  84' (Винья Матиас (  84') Пеллегрини ЛоренцоОливейра СержиуКристанте БрианКарсдорп Рик   87'Абрахам Тэмми  88' (Шомуродов Элдор (  88') Дзаньоло Николо  78' (Верету Жордан (  78')
Запасные: Диавара АмадуЭль-Шаарави СтефанБове ЭдоардоСпинаццола ЛеонардоАфена-Гьян ФеликсКумбулла МарашФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс ЭйнслиПерес Карлес
Шмейхель КасперРикарду Перейра II  69' (Кастань Тимоти (  69') Фофана Уэсли   68'Эванс ДжонниДжастин ДжеймсМэддисон ДжеймсТилеманс ЮриДьюсбери-Холл Кирнан  77' (Перес Айосе (  77') Лукман Адемола  46' (Амарти Даниэль (  46') Барнс Харви  46' (Ихеаначо Келечи (  46') Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон МаркДака ПэтсонСумаре БубакариЧодури ХамзаСёюнджю ЧагларТомас ЛюкВестергор ЯнникУорд Дэнни II
05 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Некоторые специалисты, смотря на названия команд, называли полуфинальное противостояние Лиги конференций между «Ромой» и «Лестером» «скрытым финалом». Первый матч в Англии показал, что силы примерно равны, та встреча завершилась миром со счётом 1:1. Таким образом, всё решалось в Риме.

Уже в дебюте англичане могли рассчитывать на пенальти. После подачи углового Смоллинг руками держал Мэддисона и завалил его, но арбитр нарушения правил не увидел. В ответ «Рома» могла забить сама. Римляне заработали право на штрафной на левом фланге, откуда Пеллегрини решился на прямой удар, но Шмейхель отразил удар.

Тут же Залевски прошёл справа, сделал пас назад на всё того же Пеллегрини, но его удар заблокировали. Первый угловой ни к чему не привёл, а вот после второго Абрахам выиграл борьбу в воздухе и замкнул навес Пеллегрини.

«Рома» продолжала играть активнее. Вскоре Залевски забросил мяч на левый край штрафной, откуда Пеллегрини пробил в ближний угол, но Шмейхель оказался на месте. У «Лестера» же в атаке ничего не клеилось. «Лисы» пытались при любом стандарте выпросить пенальти, но судья им не верил.

«Рома» спокойно довела первый тайм до положительного результата. В перерыве «Лестер» сделал двойную замену, но уже в начале второй половины едва не пропустил вновь. После углового Манчини пытался продавить Эванса, и мяч полетел в створ, но Шмейхель оказался к этому готов. После этого римляне продолжали спокойно контролировать ход матча.

За десять минут до конца основного времени матча Мэддисон получил мяч в хорошей позиции за пределами поля, но пробил точно в руки Патрисиу. Ответ «Ромы» был намного острее. Залевски получил мяч в чужой штрафной и бил с близкого расстояния, но защитники гостей смогли заблокировать эту попытку.

В концовке «Рома» уже большими силами отошла назад, просто защищая победный счёт. У «Лестера» не получалось ровным счётом ничего. Гости даже не получали толком шансы для дальних выстрелов. Всё же Мэддисон получил мяч на радиусе штрафной и пробил, но чуть в створ не попал.

В итоге счёт так и не изменился. Решающая игра Лиги конференций состоится в Тиране 25-го мая. Соперником «Ромы» станет «Фейеноорд». Жозе Моуринью вслед за Лигой Европы и Лигой чемпионов может теперь выиграть и Лигу конференций.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Лестер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Марсель 0:0 Фейеноорд
окончен Рома 1:0 Лестер 2.15 3.35 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Мая
00:19 · Лига конференций УЕФА
Моуриньо – первый тренер, выводивший в финал еврокубков четыре разных клуба
00:08 · Лига конференций УЕФА
«Рома» вышла в финал еврокубка впервые за 31 год
05 Мая
22:41 · Лига конференций УЕФА
Пайе получил повреждение и был заменён в матче с «Фейеноордом»
22:36 · Лига конференций УЕФА
Абрахам приблизился к английскому рекорду по голам за одну еврокубковую кампанию
22:29 · Лига конференций УЕФА
«Рейнджерс» вышел вперёд в матче против «РБ Лейпцига»
22:18 · Лига конференций УЕФА
Абрахам вывел «Рому» вперёд в матче с «Лестером»
22:01 · Лига конференций УЕФА
Арендованный у «Спартака» Тиль вышел в основном составе на матч с «Марселем»
21:30 · Лига конференций УЕФА
«Марсель» — «Фейеноорд»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
20:54 · Лига конференций УЕФА
Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Лестера» на ответный матч Лиги конференций
16:12 · Лига конференций УЕФА
Абрахам сегодня может войти в топ-10 бомбардиров «Ромы» в еврокубках за всю историю
14:34 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Хотел бы сыграть в финале, если не уволят раньше»
14:07 · Голландия. Эредивизие
Полиция арестовала 20 фанатов накануне матча «Марселя» и «Фейеноорда»
11:19 · Лига конференций УЕФА
Тренер «Фейеноорда»: Мы не собираемся окапываться у своих ворот
11:05 · Лига конференций УЕФА
Генич: В матче между «Лестером» и «Ромой» вполне возможно дополнительное время
10:50 · Лига конференций УЕФА
Моуринью: Буду не против, если ответный матч с «Лестером» сложится, как и первый
Все новости
Рекомендуем