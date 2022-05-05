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Лига конференций

Абрахам сегодня может войти в топ-10 бомбардиров «Ромы» в еврокубках за всю историю

05 Мая 2022 • 16:12 Комментировать
Рома
...
Лестер
2.15 3.35 3.60
Через 4 ч. 1 мин.

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам сегодня может побить очередной рекорд в составе римского клуба. Ранее англичанин сумел стать одним из немногих футболистов, которым удалось отличиться 20 и более голами в своём дебютном сезоне за команду.

В сегодняшнем матче против «Лестера» в полуфинале Лиги конференци Абрахам может войти в топ-10 лучших бомбардиров «Ромы» в еврокубках за всю историю. В этом сезоне англичанин записал на свой счет 8 голов в Лиге конференций.

Напомним, что первый матч между «Ромой» и «Лестером» в полуфинале Лиги конференций закончился вничью 1:1. Ответная встреча стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.

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РОМА ЛЕСТЕР
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05.05  22:00 Марсель ... Фейеноорд 2.21 3.75 3.10
05.05  22:00 Рома ... Лестер 2.13 3.45 3.55
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