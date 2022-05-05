Абрахам сегодня может войти в топ-10 бомбардиров «Ромы» в еврокубках за всю историю

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам сегодня может побить очередной рекорд в составе римского клуба. Ранее англичанин сумел стать одним из немногих футболистов, которым удалось отличиться 20 и более голами в своём дебютном сезоне за команду.

В сегодняшнем матче против «Лестера» в полуфинале Лиги конференци Абрахам может войти в топ-10 лучших бомбардиров «Ромы» в еврокубках за всю историю. В этом сезоне англичанин записал на свой счет 8 голов в Лиге конференций.

Напомним, что первый матч между «Ромой» и «Лестером» в полуфинале Лиги конференций закончился вничью 1:1. Ответная встреча стартует сегодня в 22:00 по московскому времени.