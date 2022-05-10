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Лига конференций

Стало известно, где пройдёт финал Лиги конференций 2023 года

10 Мая 2022 • 18:44 Комментировать
Рома
1:0
Лестер
окончен

Финальный матч Лиги конференций 2023 года состоится в столице Чехии – Праге. Игра пройдёт 7 июня на «Эден Арене».

Ранее УЕФА объявил о том, что матч открытия чемпионата Европы 2024 года состоится в Мюнхене, а финальная встреча пройдёт в Берлине.

Лига конференций - новый европейский турнир. Он является третьим по важности, после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Лига конференций впервые разыгрывается с сезона-2021/22, в этом турнире участвуют команды более низкого рейтинга по сравнению с ЛЧ и ЛЕ.

В этом сезоне финальный матч пройдет в столице Албании Тиране. Дата матча – 25 мая 2022 года. В решающей встрече «Рома» сыграет против «Фейеноорда».


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Рома Фейеноорд Лига конференций
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