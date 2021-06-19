Хаверц - самый молодой футболист сборная Германии, забивший гол на Евро

Кай Хаверц, которому исполнилось 22 года и 8 дней, стал самым молодым футболистом сборной Германии, забившим гол на европейском турнире.

Полузащитник Хаверц стал также самым молодым немецким автором гола на крупных международных турнирах. До Кая это первенство принадлежало Томасу Мюллеру, который отличился на чемпионате мира в 2010 году в матче с Уругваем. Мюллеру на тот момент исполнилось двадцать лет и триста дней.

Напомним, Кай Хаверц, обладающий отличным видением поля, скоростью и хладнокровием, является полузащитником английского «Челси», с которым в сезоне 2020/2021 завоевал главный трофей Лиги чемпионов. Футболист забил победный мяч в финале турнира.