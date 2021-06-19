Евро-2020 стал рекордным по количеству автоголов

Чемпионат Европы 2020 года ещё не пересёк экватор, а уже с отрывом стал первым в истории турниров по количеству автоголов.

На текущем Евро в свои ворота забивали Мерих Демирал, Войцех Щесны, Матс Хуммельс, Рубен Диаш и Раффаэль Геррейро, а до этого антирекорд по результативным ударам такого рода держался на отметке «3».

Два из пяти автоголов на счету португальцев в первом тайме игры со сборной Германии (1:2 на эту минуту).

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