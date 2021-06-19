Госенс: «Сегодня я не просил футболку у Роналду»

Робин Госенс, герой матча сборных Германии и Португалии на Евро-2020 (4:2) поделился впечатлениями от игры.

- Конечно, незабываемый вечер! Мы победили действительно сильную команду, а я забил свой первый гол на турнире, а также отдал голевую передачу. Я счастлив и горд. Мы знали, что нас устроит только победа, потому что в случае поражения было бы действительно сложно выйти из группы. Мы пытались отдаваться по полной в атаке и обороне. Я счастлив, что мы победили, - заявил Госенс Sky Sport Italia.

Игрок «Аталанты» не обошел стороной недавний эпизод с неудачной попыткой обменяться футболками с Криштиану Роналду. Тогда лидер «Ювентуса» его проигнорировал.

- Я не просил у него футболку, так как хотел насладиться победой, - заявил Госенс.

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