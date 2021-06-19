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Госенс: «Сегодня я не просил футболку у Роналду»

19 Июня 2021, 22:23,

Робин Госенс, герой матча сборных Германии и Португалии на Евро-2020 (4:2) поделился впечатлениями от игры.

- Конечно, незабываемый вечер! Мы победили действительно сильную команду, а я забил свой первый гол на турнире, а также отдал голевую передачу. Я счастлив и горд. Мы знали, что нас устроит только победа, потому что в случае поражения было бы действительно сложно выйти из группы. Мы пытались отдаваться по полной в атаке и обороне. Я счастлив, что мы победили, - заявил Госенс Sky Sport Italia.

Игрок «Аталанты» не обошел стороной недавний эпизод с неудачной попыткой обменяться футболками с Криштиану Роналду. Тогда лидер «Ювентуса» его проигнорировал.

- Я не просил у него футболку, так как хотел насладиться победой, - заявил Госенс.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Германии, Сборная Португалии, Робин Госенс
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Комментарии (1)
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PoliticExpert
19 Июня 2021, 22:45

Надо было подарить свою Семеду на вечную память)))

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