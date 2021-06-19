Моутинью: «Порой мы не могли сопротивляться превосходству сборной Германии»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью считает, что нужно извлечь урок из поражения от команды Германии (2:4) на Евро-2020.

- Это не тот результат, который был нам нужен. Порой мы не могли сопротивляться превосходству сборной Германии, но нужно выделить положительные аспекты в игре. У Германии великолепная команда, много хороших исполнителей, которые играли между линий. Мы не смогли справиться с давлением, но все равно прогрессировали. Мы сократили счет до 2:4, попали в штангу. Нужно продолжать работать, - цитирует Моутинью УЕФА.

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