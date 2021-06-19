Сантуш: «Победа сборной Германии заслуженная»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш «по горячим следам» разобрал игру с командой Германии (2:4) на Евро-2020.

- Мы хорошо, организованно начали с прицелом на атаку, работали связки. Удалось использовать контратакующий выпад, что является одним из аспектов, где мы знали, что у соперника будут проблемы. Германия была лучше, но у нас был плацдарм. У нас была еще одна контратака, которая могла стать голевой, и она могла все изменить, - приводит слова Сантуша УЕФА.

- В перерыве я пытался внести коррективы, но мы пропустили третий и четвертый голы. Они встряхнули команду, которая продолжала пытаться отреагировать. Мы сократили отставание в счете (2:4), попали в штангу, имели 1-2 момента, но Германия также создавала опасность. Ее победа заслуженная, - добавил тренер.

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