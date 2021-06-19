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Сантуш: «Мы готовы ко встрече с Германией»

19 Июня 2021, 09:10,

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями перед поединком с Германией.

«Я внимательно следил за выступлениями немцев. Вначале поединков Германия выходит обычно, имея в линии обороны 3 защитника. Затем схема меняется на 4-3-3.

В одном из матчей левый бэк Эмре Джан стал ключевым игроком в игре. Меняли позиции Киммих и Гюнтер в поединке с командой Франции.

Португалия сильная команда и всегда показывает характер. Некоторые европейские сборные ранее считали, что нас легко победить. Думаю, сегодня их мнение изменилось.

Мы не боимся выходить на поле против Германии. В нашем коллективе много футболистов, которые берут ответственность на себя, являются лидерами. Конечно, мы не претендуем на статус фаворита на домашнем стадионе сборной Германии, но однозначно, будем бороться», - прокомментировал главный наставник португальцев Фернанду Санту

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Португалии, Фернанду Сантуш
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