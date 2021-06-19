Роналду установил новый бомбардирский рекорд чемпионатов Европы

Сборные Португалии и Германии результативно играют в матче второго тура чемпионата Европы 2020 года. По ходу первого тайма стороны обменялись голевыми ударами. На 15-й минуте счет открыл капитан пиренейцев Криштиану Роналду. Это его первый гол в ворота «бундестим» в пятом матче против этой команды. Примечательно, что результативным стал лишь его 24-й удар по воротам сборной Германии.

Данный гол позволил Роналду вписать свое имя в историю чемпионатов Европы. Еще никому не удавалось забивать минимум трижды на трех турнирах такого рода (также Евро 2012 и 2016 годов).

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