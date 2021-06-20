«Любимчик» Головина, главное звено «Боруссии», мастер кроссов из «РБ Лейпцига» и хавбек, сравниваемый с Санчо

Йоахим Лёв покинет пост наставника сборной Германии после 15 лет продуктивного сотрудничества с «орлами», но сейчас перед ним стоит самая важная задача – он должен красиво уйти и взять золотые медали Евро-2020. Первый тур обнажил множество проблем и немецкой, и французской сборных, но у Бундесманшафт привлекательный состав, вариативность которого поможет подопечным Лёва забраться высоко. Во второй игре ребята Лёва проехались катком по португальцам – да, два автогола внесли свои коррективы, но немцы были исключительно хороши в атаке. Бундесманшафт, скорее всего, выйдет в плей-офф, и стоит взглянуть на заявочный лист команды – кто-то из резервистов точно может выстрелить.

Кевин Фолланд

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Немецкий форвард установил отличный контакт с Головиным – россиянин часто выводил экс-игрока «Хоффенхайма» на ударные позиции и позволял ему не только забивать, но и зарабатывать угловые удары. Немец, к слову, часто хвалит хавбека сборной России во время интервью. Кевин практически не попадает в офсайд – ловушки, выстраиваемые защитниками, его не касаются. Он обожает принимать мяч спиной к воротам, а затем бить после эффектного разворота. Фолланд – центральный нападающий, без проблем закрывающий зону правого вингера, но тренерский штаб «Монако» предпочитает видеть его на острие. Кевин – левша, и кроссы с фланга – не его конёк. Типичный алгоритм действий Фолланда следующий: принять мяч в свободной зоне на фланге, сместиться вдоль линии штрафной площади и либо пробить, либо откатить мяч на ход партнёру. Фолланд оценивается в 30 миллионов евро, и нет сомнений, что во время летнего трансферного окна за ним придут большие клубы («Монако» к таким не относится, невзирая на выход в Лигу чемпионов).

Флориан Нойхаус

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Немец – ключевое звено «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Даже после ухода Марко Розе хавбек будет оказывать гигантское влияние на тактику «жеребцов», а «Ливерпуль» и «Ювентус» засматриваются на него неспроста. Флориан – умнейший хавбек, и его перемещения по полю это подтверждают. В среднем он выигрывает 0,4 дуэлей в воздухе (от него не требуется перекрывать «второй этаж»), наносит полтора удара по воротам и старается расходовать энергию с умом. Благодаря этому его можно сравнить с Модричем, но Лука, в отличие от немца, заточен в большей степени под атаку. Нойхаус – правша с фантастическим дальним ударом. Немец обожает подкручивать снаряд, и тот летит во вратарскую площадь, где дежурят его коллеги. Нойхаус в прошлом сезоне часто созидал и оказывался на ударной позиции – 12 очков по системе «гол+пас» выглядят привлекательно в динамичной Бундеслиге. Флориан не играет на перехватах – грязную работу за него выполняет жёсткий и мощный Закария. Игрок «Униона» Андрих признался, что ненавидит Нойхауса – активный хавбек «Боруссии» является мишенью для игроков вроде Андриха по причине остроты, которая от него исходит. Если его вовремя не накрыть, последует обостряющая передача.

Марсель Хальстенберг

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Левый защитник «РБ Лейпцига» провёл матч с французами на скамейке запасных, да и вообще вряд ли Лёв его выпустит на поле, чтобы не рисковать, однако риск – благородное дело. Хальстенберг – универсал, обладающий широким спектром выдающихся навыков. Во-первых, он не тормозит атаку и способствует продвижению мяча во фланговую зону. Передачи – сильная сторона Марселя, который особенно хорош под давлением. Если кто-то включает прессинг, пытаясь его продавить, Хальстенберг выдаёт снаряд на дальних партнёров. Марсель не поддаётся на ложные движения противостоящих ему игроков – он имеет самообладание и обладает самоконтролем, позволяющим немцу всегда сохранять холодную голову. Кроссы с фланга в исполнении Марселя – отдельный вид искусства. Воспитанник «Ганновера» на молодёжном уровне действовал в зоне центрального форварда и нередко забивал, но затем по собственной инициативе переквалифицировался в защитника. Недостаток скоростных данных он компенсирует грамотной позиционной игрой. Руководство «РБ Лейпциг» планирует освежить оборонительную линию, поэтому контракт Марселя, истекающий через год, продлевать не желает.

Джамал Мусиала

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Английский футбольный союз сражался за его внимание, но Мусиала выбрал сборную Германии. Это решение логически объяснимо – Джамал решил не портить отношения с боссами «Баварии», поэтому с целью сохранения места в клубе Бундеслиги перебрался под знамёна страны, в которой родился. Мусиала – подвижный атакующий полузащитник, не препятствующий развитию атак. В силу универсальности Джамал может сыграть также в зоне вингера или оттянуться глубже, проведя матч в амплуа центрального полузащитника. Мусиалу сравнивали с Санчо не только из-за схожести игровых стилей – дело в том, что Джедон на протяжении долгих лет числился в структуре английских клубов («Уотфорд» и «Манчестер Сити»), а Мусиала – воспитанник «Челси». Хавбек с английскими корнями хорош в завершающей фазе атаки, часто включает дриблинг и участвует в оборонительных построениях. На некоторых отрезках матча он выглядит стандартным box-to-box. В прошлом сезоне Мусиала, оцениваемый в 38 миллионов евро, доставил до партнёров 83,8% посланных мячей.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ