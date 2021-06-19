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Лёв: «Отличная работа, наш план сработал»

19 Июня 2021, 23:28,

Йоахим Лёв, главный тренер национальной команды Германии, поделился впечатлениями о поединке против Португалии.

«Была отличная игра. Команда вышла с хорошим настроем. Мы правильно поступили, уделив внимание верховой игре. Создавая множество моментов, мы имеем в итоге хороший результат.

Команда показала не только характер, а и скорость, и что важно, она присутствовала в зоне нашего соперника. Наш план оказался верным и принес успех Германии. Все, что нам не удалось в поединке с французами, мы реализовали сегодня. Именно такой игры от нас ожидали болельщики», - прокомментировал игру немецкому изданию Seuddeutsch Йоахим Лёв.

Матч второго тура группового этапа Евро-2020 Португалия - Германия завершился победой немцев 4:2. На 15-й минуте первый гол забил футболист сборной Португалии Криштиану Роналду. В первом тайме также отличились автоголами португальцы Диаш и Геррейро. Немецкий полузащитник Хаверц отправил третий гол в ворота португальцев на 51-й минуте. На 60-й минуте был забит четвертый гол защитником немецкой команды Робином Госенсом, а Диогу Жота отыграл один гол.

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Евро-Футбол.Ру Шико Саня
Теги: Сборная Германии, Сборная Португалии, Йоахим Лёв, евро-2020
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
20 Июня 2021, 00:39

План на игру, видимо, был просто быть "бундестим" :) Биться как в последний раз! А лучшей мотивации, чем стоять за тренера и страну, нет.

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