Саншеш: «У нас были шансы сократить отставание в счёте»

Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш подвёл итоги матча с Германией (2:4) на Евро-2020.

- Конечно, счет 2:4, но у нас также были шансы забить, как и у соперника. Это был матч двух отличных команд. Результат говорит сам за себя, но я считаю, что у нас были шансы сократить отставание в счете, - приводит слова Саншеша УЕФА.

- Неважно, выхожу я в стартовом составе или нет, я всегда стараюсь проявлять себя с лучшей стороны. Конечно, все футболисты хотят играть, но мы должны уважать решения тренера, - добавил Саншеш.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».