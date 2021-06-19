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Саншеш: «У нас были шансы сократить отставание в счёте»

19 Июня 2021, 21:30,

Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш подвёл итоги матча с Германией (2:4) на Евро-2020.

- Конечно, счет 2:4, но у нас также были шансы забить, как и у соперника. Это был матч двух отличных команд. Результат говорит сам за себя, но я считаю, что у нас были шансы сократить отставание в счете, - приводит слова Саншеша УЕФА.

- Неважно, выхожу я в стартовом составе или нет, я всегда стараюсь проявлять себя с лучшей стороны. Конечно, все футболисты хотят играть, но мы должны уважать решения тренера, - добавил Саншеш.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Португалии, Ренату Саншеш
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Комментарии (1)
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0
PoliticExpert
19 Июня 2021, 22:48

Этого парня надо ставить в основу - натуральный локомотив, ещё и техничный. Но со скаменйки не сразу входит в игру.

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