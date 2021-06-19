Саншеш: «У нас были шансы сократить отставание в счёте»

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19 Июня 2021, 21:30,
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Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш подвёл итоги матча с Германией (2:4) на Евро-2020.
- Конечно, счет 2:4, но у нас также были шансы забить, как и у соперника. Это был матч двух отличных команд. Результат говорит сам за себя, но я считаю, что у нас были шансы сократить отставание в счете, - приводит слова Саншеша УЕФА.
- Неважно, выхожу я в стартовом составе или нет, я всегда стараюсь проявлять себя с лучшей стороны. Конечно, все футболисты хотят играть, но мы должны уважать решения тренера, - добавил Саншеш.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Португалии, Ренату Саншеш
Этого парня надо ставить в основу - натуральный локомотив, ещё и техничный. Но со скаменйки не сразу входит в игру.