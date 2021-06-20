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​Сантуш: «В финале мы бы обыграли Германию»

20 Июня 2021, 22:16,

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу матча против Германии. Напомним, в субботу немцы обыграли португальцев с результатом 4:2.

«Сборная Португалии входит в десятку лучших команд мира. Я говорю это со всей уверенностью. Мы не можем думать, что играя против Германии на неё поле, мы являемся фаворитами. Но я считаю, что в финале мы бы обыграли Германию», - приводит слова Сантуша португальский Record.

После двух туров группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии имеет три набранных очка в своём активе.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Сборная Португалии, Фернанду Сантуш
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Комментарии (3)
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0
Alex1972
20 Июня 2021, 23:41

Какой финал??... С пенсионерами в составе??.. Ты для начала Франции не проиграй, а то глядишь это и будет твой последний матч... Хе-хе-хе-хе...

0
Sanich-San
20 Июня 2021, 23:54

лол прикройся, никчемный завидущий тролль

0
Alex1972
20 Июня 2021, 23:58

Не переживай ты так.. Пройдут они, вскочат в последний вагон... Но французы им жопу надерут все равно... Хе..

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