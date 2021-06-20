​Сантуш: «В финале мы бы обыграли Германию»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу матча против Германии. Напомним, в субботу немцы обыграли португальцев с результатом 4:2.

«Сборная Португалии входит в десятку лучших команд мира. Я говорю это со всей уверенностью. Мы не можем думать, что играя против Германии на неё поле, мы являемся фаворитами. Но я считаю, что в финале мы бы обыграли Германию», - приводит слова Сантуша португальский Record.

После двух туров группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии имеет три набранных очка в своём активе.