​Сантуш: «В финале мы бы обыграли Германию»

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20 Июня 2021, 22:16,
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу матча против Германии. Напомним, в субботу немцы обыграли португальцев с результатом 4:2.
«Сборная Португалии входит в десятку лучших команд мира. Я говорю это со всей уверенностью. Мы не можем думать, что играя против Германии на неё поле, мы являемся фаворитами. Но я считаю, что в финале мы бы обыграли Германию», - приводит слова Сантуша португальский Record.
После двух туров группового этапа чемпионата Европы сборная Португалии имеет три набранных очка в своём активе.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Сборная Португалии, Фернанду Сантуш
Какой финал??... С пенсионерами в составе??.. Ты для начала Франции не проиграй, а то глядишь это и будет твой последний матч... Хе-хе-хе-хе...
лол прикройся, никчемный завидущий тролль
Не переживай ты так.. Пройдут они, вскочат в последний вагон... Но французы им жопу надерут все равно... Хе..