Мюллер: «Нельзя расслабляться, ведь Венгрия - очень неприятный соперник»

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер нашел плюсы и минусы в его «бундестим» против команды Португалии (4:2).

- Мы определенно нуждались в этих трех очках, и сейчас снова наша судьба в наших руках. Тем не менее, нельзя расслабляться, ведь Венгрия - очень неприятный соперник, - заявил Мюллер в интервью Magenta. - Мы были сегодня хороши во многих аспектах игры, но также есть конкретные нюансы, над которыми стоит поработать. Тем не менее, некоторые наши атаки сегодня были очень сильными.

После двух туров сборная Германии занимает второе место в группе с тремя очками в активе.

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