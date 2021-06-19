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Мюллер: «Нельзя расслабляться, ведь Венгрия - очень неприятный соперник»

19 Июня 2021, 22:12,

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер нашел плюсы и минусы в его «бундестим» против команды Португалии (4:2).

- Мы определенно нуждались в этих трех очках, и сейчас снова наша судьба в наших руках. Тем не менее, нельзя расслабляться, ведь Венгрия - очень неприятный соперник, - заявил Мюллер в интервью  Magenta. - Мы были сегодня хороши во многих аспектах игры, но также есть конкретные нюансы, над которыми стоит поработать. Тем не менее, некоторые наши атаки сегодня были очень сильными.

После двух туров сборная Германии занимает второе место в группе с тремя очками в активе.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Томас Мюллер
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