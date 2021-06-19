Фелиш пропустит матч с Германией

Форвард Жоау Фелиш не сыграет за сборную Португалии в предстоящем поединке против национальной команды Германии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

Согласно сведениям AS, нападающий травмировался на тренировке и покинул занятие, почувствовав дискомфорт в бедре. Врачи приняли решение поберечь игрока и исключили его из заявки на поединок.

Матч Португалия - Германия состоится сегодня, 19 июня, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После первого тура португальцы лидируют в группе F, а немцы занимают третью строчку.

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