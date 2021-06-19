Фелиш пропустит матч с Германией

|
19 Июня 2021, 16:57,
|
|
Форвард Жоау Фелиш не сыграет за сборную Португалии в предстоящем поединке против национальной команды Германии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
Согласно сведениям AS, нападающий травмировался на тренировке и покинул занятие, почувствовав дискомфорт в бедре. Врачи приняли решение поберечь игрока и исключили его из заявки на поединок.
Матч Португалия - Германия состоится сегодня, 19 июня, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
После первого тура португальцы лидируют в группе F, а немцы занимают третью строчку.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Сборная Португалии, Жоау Фелиш