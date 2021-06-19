Лёв: «За Португалию играет не только Роналду»

Наставник сборной Германии Йоахим Лёв поделился мнением относительно предстоящего поединка против национальной команды Португалии в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«У соперника в нападении играет не только Роналду, там есть еще несколько очень сильных исполнителей. Каждый из этих игроков способен решить судьбу противостояния. Остановить эту команду непросто, ведь очень сложно забрать у них мяч», - передает слова главного тренера «бундестим» пресс-служба УЕФА.

Поединок Португалия - Германия состоится в субботу, 19 июня, в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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