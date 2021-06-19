Немецкий камбэк и дуэт автоголов: Германия растерзала оборону Португалии

В предпоследнем матче второго тура на Евро-2020 встречались Португалия и Германия.

Португалия принимала Германию в Баварии – такой вот парадокс. Игра проходила на «Арене Мюнхен», но хозяевами протокольно были португальцы. В первом туре немцы не испытали положительных эмоций, минимально проиграв французам, тогда как португальцы разразились тремя голами в концовке матча с венграми. Во втором туре мадьяры отняли очки у французов, что команды из отчётной встречи уже знали, выходя на поле.

Немцы начали матч в симпатичном ключе. Было видно, что они хотят реабилитироваться после поражения от Франции, да и просто улучшить себе настроение. Уже на пятой минуте германцы поразили чужие ворота. Киммих сделал дробящую доставку с правого фланга, Гнабри был в офсайде, но не достал до мяча, а на дальнем углу вратарской снаряд в подкате закинул в сетку Госенс. Гол был отменён из-за офсайда Гнабри, хотя его можно отменить также из-за игры рукой Мюллера в положении полуприсяда.

Дезавуирование забитого мяча не привело немцев в расстроенное положение. Наоборот, «бундестим» продолжала окучивать владения Руя Патрису, и гол туда явно назревал. Однако он быстрее назрел в противоположные ворота – португальцы блестяще отмахнулись контратакой. Бернарду Силва из правой зоны снабдил переводом Диогу Жоту, не залезшего в офсайд, а тот прострелил на Роналду, не промахнувшегося по пустому створу (1:0).

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Теперь уж немцам точно деваться было некуда. От команды Йоахима Лёва требовалось забивать, чтобы избежать позора. В общем, португальцы близковато пропускали соперника к своим воротам, и немецкий гол по-прежнему назревал. На 28 минуте неким моментом отметились «европейские бразильцы» – Жота плоховато пробил головой и не попал в створ. А германцы всё это время не могли извлечь пользу из прострелов.

Но в итоге всё-таки сумели это сделать до перерыва, заставив соперника разразиться двумя автоголами. В них превратились два прострела Госенса. Конечно же, Рубен Диаш и Рафаэль Геррейро хотели как лучше, а получилось не то чтобы как обычно, но очень неудачно – Руй Патрисиу вынимал мячи из сетки (1:2). Зато на третьей добавленной минуте вратарь португальцев справился с плотным выстрелом ворвавшегося в штрафную Гнабри.

Естественно, подопечным Фернанду Сантуша неприятно было уступать. Впрочем, у них впереди был целый второй тайм. Они начали его вроде с претензиями на позиционную атаку, однако немцам слишком понравилось растерзывать скрипевшую оборону «европейских бразильцев». Возможно, португальцев ещё подводила физическая готовность душным мюнхенским вечером. На 51-й минуте Госенс прострелил слева, и Хаверц отлично подставил голеностоп, скорректировал мяч в дальний угол (1:3). Дальше Роналду привычно запорол попытку со штрафного, и на рубеже часа игры германцы сделали свой четвёртый гол. Киммих навесил на левый угол вратарской, и никто не помешал поразить цель Госенсу (1:4).

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Вскоре португальцы заработали штрафной, который правильно отправился исполнять не Роналду, а вышедший на замену Моутинью. Последовал навес к правой штанге, где Криштиану сохранил мяч в поле коротким навесом, который получился голевой передачей на Диогу Жоту, подправившего мяч за ленточку буквально с нескольких сантиметров (2:4). В оставшееся время Ренату Саншеш дальним выстрелом проверил на прочность штангу, но не возникло впечатления, что «европейские бразильцы» должны перевернуть игру, хоть в концовке они и прибавили. А так немцы довольно спокойно довели игру до пятой подряд своей победы над Португалией.

Таким образом, ситуация в группе смерти накануне последнего тура оказалась весьма запутанной. Франция, имеющая четыре очка, сыграет против Португалии, имеющей три, а Германия, у которой тоже три, сойдётся с отказывающейся признавать авторитетов Венгрией, разжившейся пока только одним баллом.

Кирилл Иванцов