Немецкий камбэк и дуэт автоголов: Германия растерзала оборону Португалии

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19 Июня 2021, 20:54,
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В предпоследнем матче второго тура на Евро-2020 встречались Португалия и Германия.
|Португалия
|2:4
|Германия
|(1:0) Роналду Криштиану 15'
|35' Диаш Рубен (1:1)
|39' Геррейро Рафаэль (1:2)
|51' Хаверц Кай (1:3)
|60' Госенс Робин (1:4)
|(2:4) Жота Диогу 67'
Португалия принимала Германию в Баварии – такой вот парадокс. Игра проходила на «Арене Мюнхен», но хозяевами протокольно были португальцы. В первом туре немцы не испытали положительных эмоций, минимально проиграв французам, тогда как португальцы разразились тремя голами в концовке матча с венграми. Во втором туре мадьяры отняли очки у французов, что команды из отчётной встречи уже знали, выходя на поле.
Немцы начали матч в симпатичном ключе. Было видно, что они хотят реабилитироваться после поражения от Франции, да и просто улучшить себе настроение. Уже на пятой минуте германцы поразили чужие ворота. Киммих сделал дробящую доставку с правого фланга, Гнабри был в офсайде, но не достал до мяча, а на дальнем углу вратарской снаряд в подкате закинул в сетку Госенс. Гол был отменён из-за офсайда Гнабри, хотя его можно отменить также из-за игры рукой Мюллера в положении полуприсяда.
Дезавуирование забитого мяча не привело немцев в расстроенное положение. Наоборот, «бундестим» продолжала окучивать владения Руя Патрису, и гол туда явно назревал. Однако он быстрее назрел в противоположные ворота – португальцы блестяще отмахнулись контратакой. Бернарду Силва из правой зоны снабдил переводом Диогу Жоту, не залезшего в офсайд, а тот прострелил на Роналду, не промахнувшегося по пустому створу (1:0).
Теперь уж немцам точно деваться было некуда. От команды Йоахима Лёва требовалось забивать, чтобы избежать позора. В общем, португальцы близковато пропускали соперника к своим воротам, и немецкий гол по-прежнему назревал. На 28 минуте неким моментом отметились «европейские бразильцы» – Жота плоховато пробил головой и не попал в створ. А германцы всё это время не могли извлечь пользу из прострелов.
Но в итоге всё-таки сумели это сделать до перерыва, заставив соперника разразиться двумя автоголами. В них превратились два прострела Госенса. Конечно же, Рубен Диаш и Рафаэль Геррейро хотели как лучше, а получилось не то чтобы как обычно, но очень неудачно – Руй Патрисиу вынимал мячи из сетки (1:2). Зато на третьей добавленной минуте вратарь португальцев справился с плотным выстрелом ворвавшегося в штрафную Гнабри.
Естественно, подопечным Фернанду Сантуша неприятно было уступать. Впрочем, у них впереди был целый второй тайм. Они начали его вроде с претензиями на позиционную атаку, однако немцам слишком понравилось растерзывать скрипевшую оборону «европейских бразильцев». Возможно, португальцев ещё подводила физическая готовность душным мюнхенским вечером. На 51-й минуте Госенс прострелил слева, и Хаверц отлично подставил голеностоп, скорректировал мяч в дальний угол (1:3). Дальше Роналду привычно запорол попытку со штрафного, и на рубеже часа игры германцы сделали свой четвёртый гол. Киммих навесил на левый угол вратарской, и никто не помешал поразить цель Госенсу (1:4).
Вскоре португальцы заработали штрафной, который правильно отправился исполнять не Роналду, а вышедший на замену Моутинью. Последовал навес к правой штанге, где Криштиану сохранил мяч в поле коротким навесом, который получился голевой передачей на Диогу Жоту, подправившего мяч за ленточку буквально с нескольких сантиметров (2:4). В оставшееся время Ренату Саншеш дальним выстрелом проверил на прочность штангу, но не возникло впечатления, что «европейские бразильцы» должны перевернуть игру, хоть в концовке они и прибавили. А так немцы довольно спокойно довели игру до пятой подряд своей победы над Португалией.
Таким образом, ситуация в группе смерти накануне последнего тура оказалась весьма запутанной. Франция, имеющая четыре очка, сыграет против Португалии, имеющей три, а Германия, у которой тоже три, сойдётся с отказывающейся признавать авторитетов Венгрией, разжившейся пока только одним баллом.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Германии, Сборная Португалии, евро-2020
Весь матч терзал вопрос а есть ли вообще у португальцев тренер. Как можно было не отреагировать на аморфность флангов и в особенности вопиющую дыру на правом фланге обороны - все голы пришли именно оттуда. Семеду очень доходчиво показал почему он нафиг не нужен Барселоне. Руй Патрисиу по-моему вообще ни разу не ввёл удачно мяч в игру - всё сопернику либо в аут. И вообще создаётся ощущение, что португальцы до сих пор не готовы к турниру - очень много недопонимания и брака, функциональность не на высоте, ведь умеют и могут гораздо лучше, но всё никак не могут раскочегариться. Ещё интересно, что немцы рвали и метали, а португезам было как-будто всё абсолютно по барабану.
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
Немцы задавили португесов, Госенс просто машина. Похоже что Португалия снова будет в 1/8 с тремя очками)), а дальше посмотрим...
ерманцам нужна была энта победа...))) план барбаросса сробил...))) только основной сталинхрад их ждеть с мадьярами...))) мадьяры соберуть усе кибитки и выстувят их прям перед колиткой...)))
У португалов уже походу на подсознательном уровне поджилки трясутся против немцев. Не считая первые и последние 15 минут, куча потерь, обрезов, недопонимая со стороны команды, кроме разве что Пепе(который на удивление хорош для своих лет) и КР(который мяча особо то и не касался xD)
Немцы хоть и победили, но ничего особенного, 3 гола по сути от одного человека, которого каждый раз бросают одного на подступах к штрафной. С венгерским автобусом им точно легко не будет.
Третий тур будет очень интересным в этой группе!
Особенно франция-португалия матч (франция-дания 2.0)
Германия вышла убивать! Такие ощущения от этого матча! Действительно, Португалия, наверное, думала, что быстрый гол Роналду усыпит игру. Ничего подобного. Немцы побежали лечить подобное подобным и без страха контратак просто растерзали потругальцев. И нельзя сказать, что европейские бразильцы отыграли особо плохо. Несмотря на автоголы. Тут скорее немцы собрались и выпустили всех себя за Лёа и за нацию. А мотивированная Германия - страшная сила. Португалия, конечно, может быть довольна Роналду и атака у неё выдающаяся, боевого духа не занимать, но есть игровые ситуации, когда это всё множится на ноль. Справедливый результат для бундестим. И повезло, что Хаверц ещё один гол забил, если бы его так и не записали в список бомбардиров после автогола Диаша, это было бы просто несправедливо. Да и Госенс на игрока матча наиграл своими стараниями, отборами и голом :) Выдающйся матч Германии против Португалии. И выдающийся результат. И против такой Германии венгры уже не выглядят неуступчивым соперником :) Тем не менее, думаю, как бы то ни было, все три команды тут имеют перспективу пройти дальше.
У немцев все голы под "копирку" - сначала быстрый розыгрыш мяча, растягивая оборону португальцев, затем пас на свободный фланг, прострел/навес и гол/автогол. Чувствуется - наигранные комбинации! Обратил внимание на такую деталь - Лёв сделал все пять замен, но Вернера так и не выпустил. Видно посмотрел на его бестолковую игру в матче с французами и решил сегодня не портить игру своей команды. Не удивлюсь, если и в матче с венграми Вернер останется на скамейке...
Админ а почему сразу 2 статьи? Это же не про вашего любимого карлика, а всего лиш матч "Португалия-Германия"
что такое положение полуприсяда? вспомнил, что сказал давеча один костопродавец: "ты русский язык коверкуешь".
если вприсядку кто-то пошел, то я даже знаю кто. ибо в этот самый момент ликуют Мюнхен и Кисловодск. в честь победы немцев завтра скидки на алычу и немного подгнившие бананы: вас обвесят всего на 100 грамм на кило вместо обычных 200
(что?.. нет, не в Мюнхене).
цыгане начали резво, с бубнами, со звоном, с гитарой... а кончилось все небольшим привычным хеноцидом.
Искренне рад за болельщиков Барселоны, Семеду какое-то недоразумение на ЕВРО, с Венгрией я ещё думал что он просто не настроился, а тут он выдал бенефис плохой игры. Хорошо, что Барса от него избавилась, каждый матч с его участием видимо был валидольным. Такое чувство порой возникало, что он вообще не понимает, что на поле делать, а судя по его смещениям в центр обороны и потерей фланга, он по-моему думал, что Португалия в три центральных играет...А так, Германия молодцы и удивил Роналду. Рывок через почти всё поле при первом голе и великолепный перевод мяча при втором голе. Годы конечно берут своё, но такие моменты заставляют об этом забыть.
Немцы воспряли духом! Молодцы!
Португалия сыграла неплохо, в своем стиле, под видом обманчивой аморфности создавали острые моменты, очень хорошие передачи с центра поля на выход напов.
Ну и Роналду молодец! Тоже в своем стиле с трех метров в пустые ворота, потом еще финтыдля пионерской правды) где можно было просто и сразу отдать. Но отдаю должное его передаче вдоль ворот!
Ничего страшного для Португалии не произошло. Достаточно ничьи с Францией. Разница мячей позволяет пройти с третьего места
Вы бы уж там как-то скооперировались чтоли....
Ахахахахах))) только увидел вторую статью)))