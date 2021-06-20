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​Немецкую федерацию не накажут за радужную повязку Нойера

20 Июня 2021, 22:24,

В субботнем матче Евро-2020 против Португалии вратарь сборной Германии Мануэль Нойер играл с радужной капитанской повязкой, поддержав ЛГБТ-сообщество. Сообщалось, что УЕФА может наказать Немецкий футбольный союз, посчитав символ политическим, но санкций не последует. Пресс-служба сборной Германии сообщает о том, что УЕФА счёт повязку Нойера поддержкой разнообразия в обществе.

Напомним, сборная Германии обыграла Португалию со счётом 4:2. После двух туров группового этапа Евро-2020 команда Йоахима Лёва имеет три очка своём активе.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Мануэль Нойер
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Комментарии (1)
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0
ингерман
20 Июня 2021, 22:43

ай бедный петух.. тя уже какой-то ноер перплюнул.. )))

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