​Немецкую федерацию не накажут за радужную повязку Нойера

В субботнем матче Евро-2020 против Португалии вратарь сборной Германии Мануэль Нойер играл с радужной капитанской повязкой, поддержав ЛГБТ-сообщество. Сообщалось, что УЕФА может наказать Немецкий футбольный союз, посчитав символ политическим, но санкций не последует. Пресс-служба сборной Германии сообщает о том, что УЕФА счёт повязку Нойера поддержкой разнообразия в обществе.

Напомним, сборная Германии обыграла Португалию со счётом 4:2. После двух туров группового этапа Евро-2020 команда Йоахима Лёва имеет три очка своём активе.