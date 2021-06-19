Португалия забила 4 мяча, но проиграла Германии

Сборные Португалии и Германии выдали самый результативный матч текущего Евро. Южане быстро открыли счёт, но затем стали творить что-то немыслимое в обороне, записав два автогола и забывая раз за разом Госенса. В итоге немцы легко выиграли.

Во втором туре в группе F встречались португальцы и немцы. После первого тура у южан было три очка благодаря победе над венграми, а бундестим в поединке с французами зачётными баллами не разжились. Поэтому было очевидно, что подопечным Лёва победа была просто необходима.

Мотивированные немцы быстро забили, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. При этом положение вне игры было не у Госенса, который замкнул кросс с фланга, а у Гнабри, который до мяча не дотянулся. Однако бригада арбитров посчитала, что форвард хозяев принимал активное участие в эпизоде. Подопечные Лёва в любом случае с первых минут захватили инициативу и атаковали. Вскоре Хаверц здорово пробил с линии штрафной, Руй Патрисиу вытащил мяч из угла, но парировал недалеко, Гнабри был первым, но его прострел в центр штрафной не нашёл никого из партнёров. Затем Госенс здорово слева отдавал в центр на Крооса, но его выстрел был заблокирован.

На пятнадцатой минуте португальцы провели первую осмысленную атаку и сразу забили. Всё началось с углового немцев, но южане выиграли борьбу и быстро убежали к чужим воротам. Бернарду Силва сделал передачу налево на Жоту, который вошёл в штрафную? Выманил Нойера и сделал передачу на одинокого Роналду, который уже не промахнулся мимо пустых ворот. Интересно, что он впервые забил в ворота бундестим, хотя успел ранее четырежды с ней встретиться.

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Вскоре южане могли удвоить результат. После навеса слева на дальний угол немцы забыли Диаша и Роналду. Защитник был первым и сбрасывал параллельно воротам, но там никого не оказалось. А дойди мяч до Роналду, и он бы наверняка пробил с близкого расстояния … Немцы старались вновь придавить соперника к воротам, но этого не получалось. Португальцы действовали спокойно в обороне, не давая сопернику создавать моменты.

Игра шла довольно спокойно, но за десять минут до конца первого тайма немцы счёт сравняли. После заброса в левую часть штрафной Госенс в касание прострелил в центр, а Диаш в борьбе с Хаверцем пробил точно по своим воротам. Через пару минут бундестим уже вышла вперёд. Госенс вновь слева получил мяч, навесил в центр, где Хаверц сбросил правее. Футбольный снаряд оказался у Киммиха, который сильно простреливал в центр, и теперь уже Геррейро отметился срезкой в свои ворота. Сборная Португалии таким образом стала первой европейской командой, которая в одном матче на большом турнире отметилась двумя автоголами.

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Тут же Хаверц мог забить и третий гол, но его удар из пределов штрафной заблокировал Диаш. Затем Госенс из левой зоны штрафной уже сам решился на удар, но Руй Патрисиу выручил. В компенсированное время Гнабри обыграл соперника и пробил с линии штрафной, но португальский вратарь с трудом парировал удар. В итоге на перерыв немцы ушли с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма характер игры изменился. Португальцы стали располагаться выше, пытаясь отнять матч и действовать активнее. Немцы же в свою очередь наоборот сбавили темп. Однако при первой же возможности бундестим забила третий мяч. Защита португальце вновь забыла Госенса, который из левой зоны штрафной в гордом одиночестве прострелил в центр, а Хаверц в касание пробил точно в цель. Кстати, он в возрасте 22 лет и 8 дней стал самым молодым немцев, когда-либо забивавшим на чемпионатах Евро.

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Время шло, а у португальцев ничего не получалось впереди, а немцы по истечении часа довели счёт до разгромного. Киммих справа навесил, а на дальней штанге Госенс легко головой пробил в цель. Португальцы вновь забыли немецкого латераля, поэтому тот забивал в гордом одиночестве.

Лёв после этого сделал несколько замен, сняв с игры нескольких лидеров. Португальцы быстро наказали немцев за эту расслабленность. Моутинью слева навесил со штрафного, Роналду на дальней штанге сбросил мяч параллельно воротам, и Жота внёс футбольный снаряд в цель. После гола португальца этот поединок стал самым результативным на нынешнем Евро.

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Немцы старались «засушить» игру, действуя внимательно в обороне. Португальцы же пытались что-то придумать, но катали мяч лишь вокруг да около штрафной Нойера. В этой ситуации Саншеш решился на дальний удар, но попал в штангу. Немцы же пытались просто держать мяч, не отдавая его соперникам. Правда, после одной из контратак подопечные Лёва могли забить и пятый гол, но Горецка с линии штрафной пальнул выше цели, мяч даже чиркнул по перекладине.

Таким образом, сборная Германии довольно уверенно победила. В заключительном туре португальцы встретятся с французами, и это будет римейк финала предыдущего Евро. Немцы же примут команду Венгрии и могут сами своими силами завоевать путёвку в плей-офф.