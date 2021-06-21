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​Кроос рассказал, о чём он общался с Роналду

21 Июня 2021, 19:22,

После матча между сборными Германии и Португалии Тони Кроос и Криштиану Роналду какое-то время общались. Кроос рассказал, о чём он говорил со звёздным португальцем.

«Я играл с Роналду четыре сезона. Я не преувеличиваю, когда говорю, что самые большие успехи у меня были с ним и благодаря ему. Мы делили одну раздевалку, и теперь я был рад его видеть. Мы давно не виделись, ведь «Реал» и «Ювентус» не пересекались.

Мы коротко поговорили о матче и о будущих матчах. Желаю им удачи. Надеюсь, они пройдут в плей-офф Евро-2020, как и мы. Также я спрашивал, насколько подходит ему Италия, ведь там он играет уже три года», - цитирует Крооса Football Italia со ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Сборная Португалии, Тони Кроос
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Комментарии (1)
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0
Манкунианец76
21 Июня 2021, 20:00

эх,на самом интересном месте...Ну и что тебе ответил Рон по поводу Италии???

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