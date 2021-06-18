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Бышовец: «Шансы Германии, считаю, чуть повыше даже с учётом победы Португалии над Венгрией»

18 Июня 2021, 14:00,

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Португалии и Германии в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я бы не стал говорить о том, что победа Франции над Германией в первом туре была безоговорочной. Думаю, в предстоящем матче с португальцами Германия сделает все возможное, чтобы победить. Шансы Германии, считаю, чуть повыше даже с учетом победы Португалии над Венгрией. Все-таки результат там был сделан в течение последних шести минут. Португальцы испытывали определенные проблемы в позиционной атаке.

Игра против Германии у португальцев уже пройдет на встречных курсах. Думаю, что Португалии придется считаться и давлением, и с инициативой, и с активностью немцев. И, конечно, это будут уже совершенно другие скорости, нежели в игре против Венгрии. Я считаю, что Германия - небольшой фаворит в предстоящей встрече», - сказал Бышове

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Германии, Сборная Португалии, Анатолий Бышовец
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