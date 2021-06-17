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Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро

17 Июня 2021, 20:55,

Первый и третий по порядку соперники сборной России на групповом этапе выясняли между собой отношения в Копенгагене. На одиннадцатой минуте матч останавливался в честь Кристиана Эриксена, которому аплодировали на поле и на трибунах.

Протокол игры  
Дания 1:2 Бельгия
(1:0) Поульсен Юссуф 2'    
    55' Азар Торган (1:1)
    71' Де Брёйне Кевин (1:2)
Шмейхель Каспер Кристенсен Андреас Кьяер Симон Вестергор Янник   85' (Ольсен Сков Андреас (   85') Васс Даниэль   59'   62' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   62') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Делани Томас   73' (Йенсен Матиас (   73'   82') Меле Йоаким Брайтвайт Мартин Поульсен Юссуф   62' (Норгор Кристиан (   62') Дамсгор Миккель   70'   72' (Корнелиус Андреас (   72')
Запасные: Йоргенсен Матиас Сков Роберт Дольберг Каспер Рённов Фредерик Андерсен Йоаким Лоссль Йонас Винд Жонас
Куртуа Тибо Алдервейрельд Тоби Денайер Джейсон Вертонген Ян Мёнье Тома Дендонкер Леандер   60' (Азар Эден (   60') Тилеманс Юри Азар Торган   90' Мертенс Дрис   46' (Де Брёйне Кевин (   46') Лукаку Ромелу Карраско Янник   60' (Витсель Аксель (   60')
Запасные: Селс Матц Бентеке Кристиан Бачуайи Миши Прат Деннис Вермален Томас Боята Дедрик Докю Жереми Миньоле Симон Троссар Леандро
17 июня. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

По умолчанию Бельгию можно было считать фаворитом всех трёх групповых матчей с её участием. Хотя Дания располагается на десятом месте в последней версии рейтинга ФИФА, так что не является соперником-подарком. Тем более «алая гвардия» играла дома и была разозлена сенсационным поражением в первом туре от Финляндии. Также датчане хотели поддержать своей игрой Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущем матче.
Видимо, бельгийцы оказались расслаблены после лёгкой победы над россиянами, поэтому стартовый спурт датчан оказался для команды Роберто Мартинеса сюрпризом. «Красные дьяволы» в первом тайме абсолютно не оправдывали своё прозвище. И ладно, что они играли в белой форме, но хвалёную бельгийскую атаку не было видно вообще. Зато хозяйское нападение чувствовало себя вполне неплохо, если не смотреть процент реализации.

Уже на второй минуте Поульсен после паса Хёйбьерга поразил низом со средней дистанции левый угол (1:0). И выйдя вперёд, «алая гвардия» не стала, как это многими принято, отходить назад, играть по счёту и так далее. Наоборот, датчане были отнюдь не прочь улучшить своё превосходство на табло. Меле, Брайтвайт и Васс успели нанести новые опасные удары ещё до наступления шестой минуты. То есть бельгийцы оказались задавлены на старте матча, словно это не они лидируют в мировом рейтинге.

Embed from Getty Images

Потом – опять моменты Поульсена и Брайтвайта. И опять бельгийцам везло не пропустить второй мяч. Около тридцатой минуты гости немного пообитали на чужой половине поля, но ничего там не снискали, и датчане вернулись к позиционному нападению. Им удалось создать ещё один классный атакующий эпизод, когда Дамсгор покатил мяч рядом с левой штангой. В концовке тайма гости снова заиграли повыше, но без результатов.

После перерыва датчане нанесли пару ударов усилиями Делани и Васса, но характер игры изменился, причём кардинально изменился. «Алая гвардия» решила всё-таки пооборонять минимальный счёт, за что поплатилась довольно быстро. На 55-й минуте Лукаку грамотно оставил на правом полуфланге мяч для Де Брёйне, а тот чётко прострелил на Торгана Азара, которому оставалось лишь не промахнуться мимо пустого створа (1:1). Де Брёйне, кстати, вышел на замену в перерыве, впервые появившись в игре после получения лицевой травмы в финале Лиги чемпионов. И на 70-й минуте Кевин сделал непосредственно голевую разницу, вонзив мяч из-за пределов штрафной в ближний угол из зоны чуть левее ворот (1:2).

Embed from Getty Images

До этого Дамсгор нарисовал падение в чужой штрафной и вместо пенальти увидел перед собой жёлтую карточку, а после гола Де Брёйне Куртуа справился с приличным выстрелом Брайтвайта, плюс сам Де Брёйне очередной дальней попыткой не справился со Шмейхелем. Хозяева включились в надежде уйти от второго подряд поражения в родных стенах и были недалеки от этого. Попади Брайтвайт головой чуть пониже – случился бы гол, а не перекладина. Йенсен пальнул примерно с линии штрафной – и не попал в ближнюю девятку. Итог – волевая победа Бельгии, которая вышла в плей-офф. В матче со сборной России датчане, у которых ноль очков, будет очень-очень злыми.

Кирилл Иванцов

 

0
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Бельгии, Сборная Дании, евро-2020
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Комментарии (11)
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0
ARTUR
17 Июня 2021, 21:17

и этот матч стал очень интересным , ну после первого тайма )) интрига , красота в работе с мячом , и до сих пор мне не понятен потенциал бельгийцев , как бы в пол ноги вторую игру

0
CERG
17 Июня 2021, 21:16

Датчане удивили, такой прессинг и в атаке насоздовали.

0
vasvolk428@gmail.com
17 Июня 2021, 21:12
Лучше сразу троих в нападении ставить и четырех полузащитников и трёх защитников нашим смело выставить против Датчан и тогда будет толк,а иначе это будет крен .
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2
Милка
17 Июня 2021, 21:09

22 удара по воротам бельгийцев! Ох как сложно придется друзьям Стаса. Тем более когда датчанам нужна только победа. Дома

1
redwhite1959
17 Июня 2021, 21:07

Теперь - когда меня спросят, что такое футбол? - я не буду ничего говорить, а просто на видео покажу комбинацию, приведшую ко второму голу в ворота датчан - красота, изящество, мысль!

3
jUMPER
17 Июня 2021, 21:06

ну шо...))) хоть кровушкой изойдитя...а данутых придеться обыхравать...)))
без карахтера як у хлебороба...лушче на поляну не выходь...)))

1
crocodile
17 Июня 2021, 21:06

"за уши"? не сказал бы.
бельгийцы играли свободнее и интереснее витинхов на протяжении всего 2 тайма, хотя витинхи и честно старались, и в движении были временами ок.
комбинация в 4 хода, которую завершил рыжий была шикарна.
слава хосдуме (на всякий случай).

1
Zenituwka
17 Июня 2021, 21:04

Я такой дохлой Бельгию ещё не видел. Играли первый тайм на 10% своих возможностей, во втором тайме вышли, благодаря Же Брейне чуть психанули, и снова помирать стали. Ощущение что или с температурой играли или отравленные вышли. Но даже этого хватило чтобы обыграть датчан, которые в отличии от первой игры старались выдать максимум. Чтож. Интересная ситуация в группе разворачивается.

0
CERG
17 Июня 2021, 21:17

Они подумали, что они Франция)..

1
ARTUR
17 Июня 2021, 21:02

у меня было реальное подозрение что Бельгия сливается , однако потом все стало на свои места , но датчане очень сильны , думаю что Черчесову стоит подумать о жестком автобусе , тогда есть шансы выйти из группы и если бельгийцы дрюкнут финов то со второго места комфортно выходить в плей офф

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3
ингерман
17 Июня 2021, 21:02

ай отличный для нас резалт.. таперича бельги гоняют ничейку с финиками.. датые делаюц свое дело и мы выходим с группы.. )))

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