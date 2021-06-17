Волшебник вышел – волшебник сделал: Де Брёйне за уши вытащил Бельгию в 1/8 финала Евро

Первый и третий по порядку соперники сборной России на групповом этапе выясняли между собой отношения в Копенгагене. На одиннадцатой минуте матч останавливался в честь Кристиана Эриксена, которому аплодировали на поле и на трибунах.

По умолчанию Бельгию можно было считать фаворитом всех трёх групповых матчей с её участием. Хотя Дания располагается на десятом месте в последней версии рейтинга ФИФА, так что не является соперником-подарком. Тем более «алая гвардия» играла дома и была разозлена сенсационным поражением в первом туре от Финляндии. Также датчане хотели поддержать своей игрой Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца в предыдущем матче.

Видимо, бельгийцы оказались расслаблены после лёгкой победы над россиянами, поэтому стартовый спурт датчан оказался для команды Роберто Мартинеса сюрпризом. «Красные дьяволы» в первом тайме абсолютно не оправдывали своё прозвище. И ладно, что они играли в белой форме, но хвалёную бельгийскую атаку не было видно вообще. Зато хозяйское нападение чувствовало себя вполне неплохо, если не смотреть процент реализации.

Уже на второй минуте Поульсен после паса Хёйбьерга поразил низом со средней дистанции левый угол (1:0). И выйдя вперёд, «алая гвардия» не стала, как это многими принято, отходить назад, играть по счёту и так далее. Наоборот, датчане были отнюдь не прочь улучшить своё превосходство на табло. Меле, Брайтвайт и Васс успели нанести новые опасные удары ещё до наступления шестой минуты. То есть бельгийцы оказались задавлены на старте матча, словно это не они лидируют в мировом рейтинге.

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Потом – опять моменты Поульсена и Брайтвайта. И опять бельгийцам везло не пропустить второй мяч. Около тридцатой минуты гости немного пообитали на чужой половине поля, но ничего там не снискали, и датчане вернулись к позиционному нападению. Им удалось создать ещё один классный атакующий эпизод, когда Дамсгор покатил мяч рядом с левой штангой. В концовке тайма гости снова заиграли повыше, но без результатов.

После перерыва датчане нанесли пару ударов усилиями Делани и Васса, но характер игры изменился, причём кардинально изменился. «Алая гвардия» решила всё-таки пооборонять минимальный счёт, за что поплатилась довольно быстро. На 55-й минуте Лукаку грамотно оставил на правом полуфланге мяч для Де Брёйне, а тот чётко прострелил на Торгана Азара, которому оставалось лишь не промахнуться мимо пустого створа (1:1). Де Брёйне, кстати, вышел на замену в перерыве, впервые появившись в игре после получения лицевой травмы в финале Лиги чемпионов. И на 70-й минуте Кевин сделал непосредственно голевую разницу, вонзив мяч из-за пределов штрафной в ближний угол из зоны чуть левее ворот (1:2).

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До этого Дамсгор нарисовал падение в чужой штрафной и вместо пенальти увидел перед собой жёлтую карточку, а после гола Де Брёйне Куртуа справился с приличным выстрелом Брайтвайта, плюс сам Де Брёйне очередной дальней попыткой не справился со Шмейхелем. Хозяева включились в надежде уйти от второго подряд поражения в родных стенах и были недалеки от этого. Попади Брайтвайт головой чуть пониже – случился бы гол, а не перекладина. Йенсен пальнул примерно с линии штрафной – и не попал в ближнюю девятку. Итог – волевая победа Бельгии, которая вышла в плей-офф. В матче со сборной России датчане, у которых ноль очков, будет очень-очень злыми.

Кирилл Иванцов