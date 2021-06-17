Делани – о поражении от Бельгии: «Это был хороший матч»

Полузащитник сборной Дании Томас Делани прокомментировал поражение от сборной Бельгии (1:2).

«Это был хороший матч. Мы здорово начали игру, благодаря болельщикам, которые гнали нас вперёд. Это было потрясающе.

Перед каждым матчем мы собираемся в круг и говорим: «Давайте отдадим всё, что у нас есть». Мы хорошо подготовились и ждали этой возможности годами. Я очень горжусь командой», - цитирует Делани пресс-служба УЕФА.

29-летний датчанин на клубном уровне выступает за дортмундскую «Боруссию», за которую он сыграл 34 матча в прошлом сезоне, забил один гол и отдал пять голевых передач.

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