Де Брёйне, восстановившийся от травмы, появился на поле в матче против сборной Дании

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная Дании сражается со сборной Бельгии.

В перерыве в составе гостей произошла замена, вместо Дриса Мертенса на поле появился один из лидеров сборной Бельгии Кевин де Брёйне, который совсем недавно восстановился от травмы.

На данный момент идёт 50-я минута матча, датчане впереди со счётом 1:0, в самом начале встречи единственным забитым голом отметился Юссуф Поульсен.

Напомним, что в этой же группе находится и сборная России, имеющая в своем активе три очка, в последнем туре наша команда встретится со сборной Дании, которая уступила финнам в первом матче.

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