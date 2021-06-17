​Кьяер сделал заявление по ситуации с Эриксеном

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17 Июня 2021, 16:20,
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В преддверии матча против Бельгии капитан сборной Дании Симон Кьяер дал комментарий по ситуации с Кристианом Эриксеном, которая наложила на него отпечаток. Кьяер даже не смог доиграть матч против финнов и был заменён.
Как известно, Кристиан Эриксен в той игре перенёс остановку сердца. К счастью, датчанин быстро был реанимирован.
«Это были особенные дни, в которых футбол был не самой важной вещью. Шок останется частью меня и частью нас всех навсегда. Единственное, что действительно важно – что с Кристианом всё в порядке. Я горжусь тем, как действовала команда. Мы выстояли в это трудное время», - написал Кьяер в Instagram, поблагодарив всех за поддержку.
Кьяер также написал, что в четверг вечером в игре против Бельгии сборная Дании будет сражаться за Кристиана Эриксена и за всю страну.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Симон Кьяер