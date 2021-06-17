​Кьяер сделал заявление по ситуации с Эриксеном

В преддверии матча против Бельгии капитан сборной Дании Симон Кьяер дал комментарий по ситуации с Кристианом Эриксеном, которая наложила на него отпечаток. Кьяер даже не смог доиграть матч против финнов и был заменён.

Как известно, Кристиан Эриксен в той игре перенёс остановку сердца. К счастью, датчанин быстро был реанимирован.

«Это были особенные дни, в которых футбол был не самой важной вещью. Шок останется частью меня и частью нас всех навсегда. Единственное, что действительно важно – что с Кристианом всё в порядке. Я горжусь тем, как действовала команда. Мы выстояли в это трудное время», - написал Кьяер в Instagram, поблагодарив всех за поддержку.

Кьяер также написал, что в четверг вечером в игре против Бельгии сборная Дании будет сражаться за Кристиана Эриксена и за всю страну.