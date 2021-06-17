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17 Июня 2021, 22:48,
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне объяснил решение не праздновать гол в ворота сборной Дании (2:1).
«Я, конечно, был счастлив, но я слишком сильно уважаю датчан. Я подошёл к той части поля, где Эриксен упал в обморок в субботу и просто старался сохранять спокойствие», - цитирует бельгийского полузащитника пресс-служба УЕФА.
Отметим, что Де Брёйне, совсем недавно восстановившийся от травмы, стал одним из главных героев встречи. Выйдя на замену после первого тайма, Кевин записал на свой счёт гол и голевую передачу, что позволило бельгийцам выйти в плей-офф чемпионата Европы за тур до конца группового этапа.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне