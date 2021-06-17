Мартинес: «В первом тайме игроки выглядели шокированными»

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17 Июня 2021, 21:59,
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Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над сборной Дании (2:1).
«Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз сталкивались с такими трудностями. В первой половине игроки выглядели шокированными, но у них достаточно опыта, чтобы изменить ход матча.
Получат ли молодые игроки игровое время в матче против Финляндии? Давайте сначала отпразднуем, а потом подумаем об этом», - цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.
Отметим, что сегодняшняя победа позволила сборной Бельгии выйти в плей-офф чемпионата Европы, на втором месте в группе B расположилась сборная России.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Бельгии, Роберто Мартинес